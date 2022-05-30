جدة - نرمين السيد - قالت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسى، سفيتلانا زوروفا، إن النواب سينظرون فى جميع المعاهدات الدولية ويحللون جدوى مشاركة روسيا فى المنظمات المختلفة. كذلك، قال سيرجى تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، إن "احتمالية انسحاب روسيا من المنظمات الأخرى فى المستقبل القريب عالية للغاية"، مضيفا أنه يجب إعادة النظر فى الحاجة إلى المشاركة فى OSCE (منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا)، ولكن يجب النظر فى كل اتفاقية من قبل الإدارة الرويبة المعنية، وفقا لصحيفة "إزفستيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تبحث إنهاء الاتفاقيات العلمية مع أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.