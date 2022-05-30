عاجل- حادث طعن فى منهاتن بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للطعن فى بطنه، كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 29 عاما للطعن فى صدره فى شارع ويست 146 وشارع أمستردام فى هاملتون هايتس.

وأضافت أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى هارلم، لافتة إلى أنه أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 40 عاما فى المستشفى، بينما الشاب الآخر يتماثل للشفاء، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبحسب الشرطة، تم اعتقال شخص واحد لاستجوابه.