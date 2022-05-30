جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للطعن فى بطنه، كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 29 عاما للطعن فى صدره فى شارع ويست 146 وشارع أمستردام فى هاملتون هايتس.
وأضافت أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى هارلم، لافتة إلى أنه أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 40 عاما فى المستشفى، بينما الشاب الآخر يتماثل للشفاء، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وبحسب الشرطة، تم اعتقال شخص واحد لاستجوابه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- حادث طعن فى منهاتن بـ نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.