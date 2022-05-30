خبراء بريطانيون يحذرون من مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الخبير فى العلاقات الدولية بجامعة "ليستر" البريطانية، البروفيسور أندرو فيتر، إن المملكة المتحدة لا تملك وسائل لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، خصوصا صاروخ "كينجال"، مضيفا أن عدم وجود أسلحة دفاعية لدى بريطانيا سيجعلها ضعيفة للغاية فى حال تعرضها لأى ضربة من جانب روسيا.

وتابع أندرو فى تصريح لصحيفة "ديلى إكسبرس" البريطانية، قائلا "ليس لدينا القدرة على اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية الروسية، خصوصا نظام "كينجال" (فرط الصوتى)".

كذلك، قال المحلل أليكس لورد، إن السلاح الخارق الروسى (كينجال) يقع ضمن الضربة المحتملة على المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن "هذه الصواريخ يتم إطلاقها من طائرات MiG-31K وهو أمر مهم، حيث كان هناك عدد من هذه الطائرات فى منطقة كالينينجراد (الروسية) قبل 24 فبراير، القريبة من المملكة المتحدة".

وبحسب الصحيفة، فأن بريطانيا يمكن أن تكون كمقاتل "أعزل تماما" فى مواجهة الأسلحة الروسية.