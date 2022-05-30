بالإسم ورقم الكود link نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 تحويل التقديرات إلى درجات

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عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالإسم ورقد الكود، رابط الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم، بعد أن انتهت أعمال تصحيح النتيجة وتجميع ورصد الدرجات، ليتم بشكل سريع اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، وهي النتيجة الهامة التي يترقبها طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، منذ انتهاء امتحاناتهم قبل أيام قليلة، حيث من المقرر أن يتم تجميع نتيجة الصف الأول الثانوي، بما يعادل 70% من الدرجات للأسئلة الإلكترونية و30 % للأسئلة المقالية، ومن ثم اعلان النتيجة لكل الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي.

اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن اللجان المختصة بتصحيح نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022، قد باشرت أعمالها عقب انتهاء الإمتحانات مباشرة، وتم تشكيل لجان لتقدير الدرجات في أوراق النتيجة الخاصة بالأسئلة المقالية، مع تجميع درجات الأسئلة المقالية إلى درجات الإمتحانات الإلكترونية لإعلان النتيجة مجتمعة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالدرجات

ترددت أخبار عن اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022 بالتقديرات، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من خلال منشور عبر صفحته على الفيسبوك، أنه من المقرر أن يتم اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالدرجات، على أن تشمل نتيجة الصف الأول الثانوي الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حيث يمثل كل فصل دراسي 50ٌ من النتيجة النهائية للعام الدراسي كله، فقد تم الإحتفاظ بنتيجة الترم الأول بالدرجات قبل تحويلها إلى تقديرات، من أجل ضم درجات الترمين معاً وإعلان النتيجة النهائية.

تحويل تقديرات الترم الأول إلى درجات لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم، بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2022 في صورة تقديرات، وعن معنى التقديرات وتحويلها إلى درجات فهي كالتالي:-

ممتاز: من 100 إل 85 درجة.

جيد جداً: من 85 درجة إلى 65 درجة.

جيد: من 65 درجة إلى 50 درجة.

ضعيف: أقل من 50 درجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالإسم ورقم الكود

يزيد البحث بين طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022 والمقرر أن تكون بالدرجات، حيث يتم الإستعلام بواسطة الإسم ورقم الجلوس ورقم الكود، فبعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي بات الشغل الشاغل للطلاب وأولياء أمورهم هو التعرف على النتيجة، من أجل الإطمئنان على مقدار ما قام الطلاب بتحصيله ومذاكرته طوال العام، واستعداداً للإنتقال إلى الصف الثاني الثانوي.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

موقع وزارة التربية والتعليم للتعرف على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الكود، بعدما قامت الوزارة بالإعلان عن اتاحة رابط النتيجة للإستعلام لجميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، حيث يكون الإستعلام الكترونياً للتسهيل على الطلاب في امكانية التعرف على النتيجة من المنزل، وبصورة الكترونية بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

الدخول على موقع نتيجة الصف الأول الثانوي.

الضغط على الإستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي المقيد به والفصل الدراسي.

ادخال بيانات الطالب.

ادخال رقم الجلوس والضغط على استعلام.

موعد اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

تعمل وزارة التربية والتعليم على سرعة الإنتهاء من اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022 بالدرجات، حيث تم تشكيل لجان لتقدير الدرجات الخاصة بالأسئلة المقالية والأسئلة الإلكترونية، على أن يتم اعلان النتيجة بعد الإنتهاء من ضم درجات الترم الأول مع الترم الثاني، ودرجات الإمتحان الورقي والإلكتروني.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022، قد تمت بصورة الكترونية ناجحة، في اطار الإنتقال التدريجي إلى منظومة التعليم الجديدة، والتي تفعل الجانب الإلكتروني بشكل ملحوظ في العملية التعليمية، وقد أكدت الوزارة نجاح منظومة الإمتحانات الإلكترونية خلال عقد امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022.