رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات برقم الجلوس 2022

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، يتبقى القليل على ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي حيث هناك الكثير من الطلاب يعيشون في توتر لترقب الإعلان عن النتيجة، كما حرص وزير التربية والتعليم على متابعة الأمر فقد صرح بانتهاء كافة المدارس بتصحيح كراسات الإجابة والقيام برصد الدرجات، كما حرصت الوزارة على توفير العديد من النماذج الاسترشادية التي ساعدت الطلاب على تجاوز هذه الامتحانات بكل سهولة ويسر، ذلك للحصول على أعلى الدرجات التي تمكن الطلبة والطالبات من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة والوصول للجامعات التي يود الالتحاق بها، فقد خصصت الوزارة على توفير رابط إلكتروني لكي يتم رفع النتيجة عليه للحصول عليها بكل سهولة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

يمكنك وبكل سهولة الاستعلام على النتيجة وذلك من خلال الآتي:

تم توفير موقع إلكتروني خاص بالوزارة يتم الاطلاع على النتيجة من خلاله.

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني والقيام باختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

تقوم بتحديد المحافظة وكذلك الاسم ورقم الجلوس.

يتم التأكد من البيانات والقيام بالضغط على بحث.

يتم اطلاعك على النتيجة بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

لكل ما يرغب في معرفة النتيجة ويترقبها وذلك من خلال الآتي:

أكد وزير التربية والتعليم على انتهاء كافة المدارس من تصحيح كراسات الإجابة والقيام برصد الدرجات.

تحرص كل مدرسة بعد الانتهاء من رصد الدرجات على رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للنتيجة.

يتم إعلان نتيجة الأوائل في بداية الأمر وبعد ذلك إعلان نتيجة كافة المدارس.

تقوم بالاطلاع على النتيجة من خلال تسجيل رقم الجلوس الخاص بك.

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة محافظة الجيزة ومحافظة أسوان واليوم سوف يتم إعلان نتائج محافظة دمياط فور اعتمادها، وفي انتظار باقي المحافظات، اعتماد نتائجها واعتماد نسب النجاح، فيمكنكم الاطلاع على الروابط المذكور تبعاً لكل محافظة.

في الختام فقد تعرفنا على الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية وكذلك كيفية الدخول على الرابط الإلكتروني الذي من خلاله يتم الاطلاع على النتيجة برقم الجلوس وذلك تسهيلا على الطلبة معرفة النتيجة دون الحاجة للتوجه للمدرسة.