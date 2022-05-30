نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الشيفات.. من كيلو دقيق أعملي 25 رغيف فينو هش وطري أحلي من بتاع الأفران بمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي
يعشق الكثير منا الفينو فهو يتميز بطعمه الشهي والمميز وذات رائحة طيبة ونجد أنه يتم شرائه بشكل يومي من جميع المنازل ونظرا لطفرة غلاء الأسعار التي حدثت أدى ذلك إلى إرتفاع ثمن عيش الفينو لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن طريقة عمله في المنزل حيث نجد أن عمله في المنزل سوف يوفر علينا الكثير من المبالغ إلى جانب أنه صحي جدا ومفيد ويكون آمن على صحة أطفالنا لذلك سوف نقوم اليوم باستخدام كوب دقيق واحد نحصل على كمية كبيرة من الفينو تكون بمثابة ٢٠ رغيف وسوف نقوم بتوضيح المكونات اللازمة لعمل الفينو وطريقة تحضيره.
مكونات عمل الفينو
نجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة إلى جانب ذلك سوف تقوم بعمل كمية كبيرة من عيش الفينو وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.
- كوب دقيق.
- خميرة.
- ماء.
- ملح.
- سكر.
- زيت.
- بيكنج بودر.
- لبن بودرة
طريقة تحضير عيش الفينو
أن تلك الوصفة لعمل الفينو يطلق عليها وصفة التوفير فمن خلال كوب واحد من الدقيق نحصل على كمية كبيرة من الفينو حوالي ٢٠ رغيف خبز وسوف نوضح المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية..
- نخضر وعاء كبير ونضع به الدقيق مع الخميرة مع الملح مع السكر والبيكنج بودر ولبن البودرة.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- يتم وضع الماء مع الزيت بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام طري ومتجانس ومتماسك.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا كي تستريح وتختمر.
- بعد مرور ساعة من الوقت نحضره ونقوم بتقسيمه دوائر.
ونغطيه مره أخرى ونتركه يستريح كي يختمر مرة ثانية.
- نحضر صينية وندهنها بالزيت ونقوم بتقسيم الفينو إلى دوائر ونقوم بتشكيلها أصابع.
- توضع الأصابع في الصينية بجانب بعضها ونثوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة.
- ندهل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج ثم نخرجها ونتركها تبرد ونقوم برفعها من الصينية ووضعها في وعاء وتغطيته بقطعه من القماش حتى لا يجف.
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