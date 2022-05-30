جدرى القرود.. آخر إحصائيات الإصابات فى العالم

جدة - نرمين السيد - وفى الولايات المتحدة، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 12 حالة إصابة بجدرى القرود فى 8 ولايات، حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

وأضافت المنظمة فى آخر تحديث لها أمس الأحد، أن 5 دول إفريقية ينتشر فيها جدرى القرود بشكل شائع، مؤكدة تلقيها تقارير عن 1365 حالة إصابة و69 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتم الإبلاغ عن هذه الأمراض فى فترات مختلفة تتراوح من منتصف ديسمبر إلى أواخر مايو.

وأوضحت المنظمة أنه منذ عام 2017، ارتبطت الوفيات القليلة للأشخاص المصابين بجدرى القرود فى غرب إفريقيا بصغر السن أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج.

وأشارت إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل، "مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدرى القردة بشكل متزامن فى مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، وبدون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة فى غرب أو وسط إفريقيا".

وقالت الصحة العالمية أيضا فى تحديثها: "يمكن أن تصبح مخاطر الصحة العامة عالية إذا استغل هذا الفيروس الفرصة لإثبات نفسه كمرض بشرى وانتشر إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة".

وحثت المنظمة مقدمى الرعاية الصحية على المراقبة عن كثب للأعراض المحتملة، مثل الطفح الجلدى والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات والتعب، وإجراء الاختبارات لأى شخص يعانى من هذه الأعراض.

وجدرى القرود هو مرض فيروسى نادر للغاية يشبه الجدرى البشري، لكنه يعتبر سريريا أقل خطورة، يتطور المرض فى النهاية إلى طفح جلدي. يمكن أن يحدث هذا فى جميع أنحاء الجسم. ويستمر المرض عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وجدرى القرود ليس مرضا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن ينتشر من خلال الاتصال الحميم أثناء ممارسة الجنس عندما يكون لدى شخص ما طفح جلدى نشط.