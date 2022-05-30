نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوف أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي 2022 بالمستويين الإقتصادي و5 نجوم وأسعار التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، واختيار أسماء الفائزين الذين سيذهبون إلى الأراضي المقدسة هذا العام لأداء فريضة الحج في العام الهجري 1443، فقد تمت اجراءات القرعة الإلكترونية تحت اشراف وزارة السياحة وحضور أعضاء غرف السياحة ولجنة الحج والعمرة بالوزارة، وذلك بعد أن كانت الوزارة قد أغلقت باب التقديم على الحج السياحي، في يوم الأثنين الماضي تمهيداً لتنفيذ إجراءات القرعة واختيار الفائزين.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

أعلنت وزارة السياحة والأثار، نتيجة قرعة الحج السياحي للعام الهجري 1443 الموافق لعام 2022 ميلادياً، وبلغت عدد التأشيرات المخصصة لقرعة الحج السياحي هذا العام 9200 تأشيرة، مقسمة على مستويين اقتصادي وخمس نجوم، حيث يقسم المستوى الإقتصادي إلى 3 شرائح، بينما يقسم مستوى الخمس نجوم إلى شريحتين، ويهم المتقدمين للحج السياحي التعرف على نتيجة القرعة وأسماء الفائزين، من خلال رابط الإستعلام والذي نوفره في المقال الحالي.

كشوف أسماء الفائزين بالحج السياحي 2022

يمكن الإستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط بوابة الحج المصرية.

ادخال الرقم القومي ورقم المصنع.

ادخال اختبار التحقق.

الضغط على بحث

تظهر لك نتيجتك في حالة القبول أو الرفض.

رابط أخر لنتيجة قرعة الحج السياحي

قم بالدخول على رابط نتيجة قرعة الحج السياحي.

ادخل الرقم القومي واضغط على عرض النتيجة ثم انتظر دقيقتين.

تظهر النتيجة (لقد تم اختيارك لحج بيت الله الحرام) واسم شركة السياحة المحددة للسفر من خلالها.

أسعار تأشيرات الحج السياحي 2022

أعلنت وزارة السياحة والأثار، نتيجة قرعة الحج السياحي بمستوييها الإقتصادي وخمس نجوم، ويهم الفائزين بالقرعة التعرف على عدد التأشيرات المتاحة وأسعارها على النحو التالي:-

عدد تأشيرات برنامج 5 نجوم 2760 تأشيرة

سعر برنامج الصف الأول 250 متراً عن الحرم: 177 ألف و500 جنية.

سعر برنامج الصف الثاني 1250 متراً عن الحرم: 157 ألف و500 جنية.

عدد تأشيرات البرنامج الإقتصادي 6 ألاف و440 تأشيرة.

سعر البرنامج الإقتصادي: ما بين 82 ألف و500 جنية حتى 92 ألف و500 جنية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار السابقة قابلة للتغيير الطفيف في حالة حدوث تعديل من الجانب السعودي، أيضاً في حالة وجود اختلاف في سعر الصرف بين الجنية المصري والريال السعودي، ومن المقرر أن لا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للحج والعمرة وموافقة وزارة السياحة والآثار.

شروط الاعتذار والإستبدال في قرعة الحج السياحي

حددت اللجنة العليا للحج والعمرة، الشروط التي يمكن فيها تعديل واستبدال أسماء الفائزين في الحج أو السياحي أو الإعتذار عن السفر، حيث يمكن أن يكون ذلك متاحاً بعد اعلان نتيجة قرعة الحج في الحالات التالية:-