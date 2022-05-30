نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الاول، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة السادس الابتدائي بالعراق للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه انتهت عمليات تصحيح الإختبارات، وبدأت عمليات رصد الدرجات النهائية لكل طالب، حيث أدي طلاب السادس الابتدائي في العراق الإمتحانات في أمان ووسط إجراءات احترازية مشددة، وقد حرص المسئولين في وزارة التربية والتعليم العراقية على متابعة أداء الامتحانات بشكل يومي للتأكد من ارتداء الطلاب الكمامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، حيث أكدت معظم الكنترولات العراقية عن قرب الاعلان عن النتيجة، لذلك أصبح الآلاف يبحثون عنها بشكل يومي، لذا سوف نوضح لكم رابط نتيجة السادس الابتدائي بالعراق.
الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق
من المتوقع عدم ظهور نتيجة السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق مرة واحدة، حيث انتهت الإمتحانات في بعض المحافظات قبل الأخري، كما انتهت الاختبارات في جميع المحافظات دون تقديم أي شكاوى لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث جاءت الامتحانات بسيطة وغير معقدة، لذلك من المتوقع ارتفاع درجات النجاح بين الطلاب هذا العام، ويمكن لجميع الطلاب العراقيين الحصول على النتيجة فور اعتمادها من المحافظين.
موقع epedu.gov.iq للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022
يمكن لكل طالب عراقي بالصف السادس الابتدائي الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يُسهل هذا الموقع على جميع الطلاب الحصول على النتائج دون الذهاب إلى المدرسة، لتجنب التزاحم، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع ما يلي.
- أولاً الذهاب إلى محرك البحث العالمي جوجل وكتابة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في خانة البحث.
- بعدها يتم الضغط على أيقونة البحث.
- سوف يظهر موقع الوزارة العراقية أمامك مباشرة.
- اضغط على الموقع وقُم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.
- يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة من الموقع.
- قبل الضغط على عرض النتائج لابد من التأكد من صحة البيانات المكتوبة.
- بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على كلمة عرض النتائج.
- يتم تحميل النتيجة لعدة دقائق وبعدها سوف تظهر أمامك مباشرة.
- سوف تظهر أمامك درجات جميع المواد الدراسية والمجموع النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.