رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الاول  بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الاول، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة السادس الابتدائي بالعراق للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه انتهت عمليات تصحيح الإختبارات، وبدأت عمليات رصد الدرجات النهائية لكل طالب، حيث أدي طلاب السادس الابتدائي في العراق الإمتحانات في أمان ووسط إجراءات احترازية مشددة، وقد حرص المسئولين في وزارة التربية والتعليم العراقية على متابعة أداء الامتحانات بشكل يومي للتأكد من ارتداء الطلاب الكمامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، حيث أكدت معظم الكنترولات العراقية عن قرب الاعلان عن النتيجة، لذلك أصبح الآلاف يبحثون عنها بشكل يومي، لذا سوف نوضح لكم رابط نتيجة السادس الابتدائي بالعراق.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

من المتوقع عدم ظهور نتيجة السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق مرة واحدة، حيث انتهت الإمتحانات في بعض المحافظات قبل الأخري، كما انتهت الاختبارات في جميع المحافظات دون تقديم أي شكاوى لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث جاءت الامتحانات بسيطة وغير معقدة، لذلك من المتوقع ارتفاع درجات النجاح بين الطلاب هذا العام، ويمكن لجميع الطلاب العراقيين الحصول على النتيجة فور اعتمادها من المحافظين.

موقع epedu.gov.iq للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2022

يمكن لكل طالب عراقي بالصف السادس الابتدائي الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يُسهل هذا الموقع على جميع الطلاب الحصول على النتائج دون الذهاب إلى المدرسة، لتجنب التزاحم، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع ما يلي.