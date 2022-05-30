كورونا يواصل قصف العالم.. آلاف الإصابات ومئات الوفيات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ففى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 890 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 10 ملايين و717 ألفا و251 إصابة. ولم تسجل الوزارة أى حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 43 ألفا و78 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و953 ألفا و447 إصابة، ولم تسجل الوزارة أى حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و130 حالة وفاة.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 203 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليونين و908 آلاف و516 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و678 حالة وفاة.



وفى سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 91 إصابة جديدة وحالة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و24 ألفا و574 إصابة، ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 6 آلاف و636 حالة وفاة.

وفى أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة 4438 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 85 مليونا و715 ألفا و880 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن مليون و31 ألفا و269 حالة وفاة.

وسجلت السنغال 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 22 حالة إصابة.

وفى صربيا، تم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس وحالة وفاة واحدة، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 5,521 حالة إصابة.

وفى نيبال، تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 110 حالة إصابة.

وفى البرازيل سجلت السلطات الصحية 24 ألفا و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضى.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 200 إصابة جديدة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و690 ألفا و254 حالة، فيما ظل تراكمى الوفيات ثابت عند الـ60 ألفا و455 حالة.

وفى اليونان، سجلت وزارة الصحة 2575 إصابة ووفاة 19 شخصا بكورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و445 ألفا و538 مصابا والوفيات إلى 29 ألفا و803 حالات.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية هناك إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 792 ألفًا و758 حالة والوفيات إلى 9713 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و826 إصابة و27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 17 مليونا و388 ألفا و877 مصابا والوفيات إلى 166 ألفا و569 مصابا.

وفى تشيلى، سجلت وزارة الصحة 8656 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و693 ألفا و241 إصابة، فيما تظل حصيلة الوفيات ثابتة عند الـ57 ألفا و877 وفاة.

وفى سيريلانكا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 663 ألفا و 816 شخصا.

وذكرت صحيفة كولومبو بيدج السريلانكية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 16 ألفا و516 حالة.

وفى ميانمار، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 613 ألفا و 315 شخصا، بينما لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالى عدد الوفيات عند 19 ألفا و434 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالى وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 238 ألفا و713 حالات إصابة.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 157 ألفا و502 حالة إصابة و191 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضى.

وفى ماليزيا، سجلت السلطات الصحية هناك 1155 إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و503 ألفًا و734 حالة والوفيات إلى 35 ألفا و 665 حالة وفاة.

وفى فرنسا، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و 440 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و 479 ألفا و 438 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 148 ألفا و 129 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.

وفى كندا، سجلت السلطات الصحية 878 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و865 ألفا و 143 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتى وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و982 حالة وفاة.

وفى هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و212 ألفا و95 حالة ويستقر عدد الوفيات عند 9376 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.

وفى سنغافورة، سجلت وزارة الصحة 2551 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و295 ألفا و920 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 1383 حالة وفاة.

وفى جنوب أفريقيا، سجلت وزارة الصحة 1774 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و953 ألفا و967 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 101 ألفا و146 حالة وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 31 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و105 آلاف و258 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة وفاة.

وفى ألبانيا، سجلت السلطات الصحية 20 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 276 ألفا و101 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 3497 حالة وفاة.