جدة - نرمين السيد - وقال نارايان سيلوال، المتحدث باسم الجيش النيبالي: "حدد فريق بحث مكان حطام الطائرة وقام بإرسال صور، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل".
وأقلعت الطائرة من طراز "توين أوتر" التابعة لشركة طيران "تارا اير" من مدينة بوخارا (وسط غرب نيبال) عند الساعة 09,55 (04,10 ت غ) الأحد قبل فقدان الاتصال معها.
وأشار متحدث باسم الشركة أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد وهى تقل 19 راكبًا، بينهم ألمانيان وأربعه هنود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة منذ يومين فى نيبال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.