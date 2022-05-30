العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة منذ يومين فى نيبال

جدة - نرمين السيد - وقال نارايان سيلوال، المتحدث باسم الجيش النيبالي: "حدد فريق بحث مكان حطام الطائرة وقام بإرسال صور، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل".

وأقلعت الطائرة من طراز "توين أوتر" التابعة لشركة طيران "تارا اير" من مدينة بوخارا (وسط غرب نيبال) عند الساعة 09,55 (04,10 ت غ) الأحد قبل فقدان الاتصال معها.

وأشار متحدث باسم الشركة أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد وهى تقل 19 راكبًا، بينهم ألمانيان وأربعه هنود.