جدة - نرمين السيد - وأعلنت اللجنة عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت لجنة الصحة الصينية، إنه تم تسجيل 61 إصابة بدون أعراض فى المدينة. ومن جانبها، كشفت قناة العربية فى تقرير لها، قيام مدينة شنغهاى الصينية بكسر قيود الإغلاق بسبب كورونا، حيث المدينة الشركات على استئناف نشاطها بعد إغلاق دام لشهرين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض كبير فى إصابات كورونا بـ شنغهاى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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