غوستافو بيترو يفوزبالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وسيواجه المرشح المستقل رودولفو هيرنانديث فى الجولة الثانية فى 19 يونيو وفقا للنتائج الرسمية الأولية التى نشرت مساء اليوم. وحصل بيترو على 40.33% من الأصوات متقدما على هيرنانديث (28.14%) بحسب النتائج التى نشرها السجل الوطني، الهيئة المكلفة تنظيم عملية الاقتراع، بعد فرز أكثر من 97 % من الأصوات. وحل المرشح المحافظ فيديريكو غوتيريث الذى يمثل اليمين الكولومبى التقليدى ثالثا بنسبة 23.90%.

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