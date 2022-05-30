نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التسوق الطازج من أسواق لولو على الأسماك واللحوم الطازجة في المقال التالي

تستمر عروض الثلاث أيام ولكن في فرع أسواق لولو الشرقية حيث تقدم عروض مختلفة عن باقي الفروع الأخري، أيام التسوق الطازج متوفرة لمدة معدودة على الأسماك الطازجة المتنوعة والمأكولات البحرية، واللحوم المجمدات والطازجة حيث تأتي لكم من أكثر من عشر دول مختلفة، أشتروا المزيد من العروض الضرورية، كما ذكرنا لكم بمقال سابق عروض حصرية لمدة ثلاث أيام فقط على مجموعه متنوعه من السلع الغذائية والبقالة وأجهزة المنزل. كما يوجد عروض أسبوعية كبري أساسية متنوعه تشمل الخضروات والفاكهة الطازجة والبقالة التمونية والسلع الغذائية، كما توفر أيضاً عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية المنزلية والكهربائية وأواني المنزل، ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة، عروض التسوق الطازج لمدة ثلاث أيام من أسواق لولو على الأسماك واللحوم سمك الباراموندي سعر الكيلو 20.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال وفر 9.05 ريال.

سمك شعري صغير سعر الكيلو 13.90 ريال بدلاً من 15.95 ريال وفر 2.05 ريال.

سمك بياض وسط، سعر الكيلو 12.90 ريال بدلاً من 14.95 ريال وفر 2.05 ريال.

سمك جيست تريفالي الصغيرة سعر الكيلو 17.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال وفر 12.05 ريال.

سمك كورا سعر الكيلو 11.90 ريال بدلاً من 14.95 ريال وفر 3.05 ريال.

كما يمكنك تقديم أكلات أخرى بجانب الروبيان المطبوخ مثل بطاطس محمرة أو أرز أحمر، روبيان وردي مطبوخ، سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال وفر 10.05 ريال.

حضري ألذ الأكلات البحرية وأعدي السلطعون بأكثر من طريقة مشوي، أو شوربة سي فود، سلطعون ( كابوريا) محلي كبير، سعر الكيلو 12.90 ريال بدلاً من 24.95 ريال وفر 12.05 ريال. عروض أيام التسوق الطازج على اللحوم بتشكيلات متنوعة قطع لحم ضأن أثيوبيا، سعر الكيلو 39.90 ريال بدلاً 46.90 ريال وفر 7.00 ريال

لحم فخد بقري باكستاني بالعظم سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 9.00 ريال.

لحم خروف كامل أنثى نعيمي، 18 إلى 22 كيلو، بسعر 649.00 ريال بدلاً من 899.00 ريال وفر 250.00 ريال.

لحم بقري برازيلي طري كامل، سعر الكيلو 72.90 ريال بدلاً من 89.90 ريال وفر 17.00 ريال.

لحم بقري برازيلي ستربليون كامل، سعر الكيلو 45.90 ريال بدلاً من 51.80 ريال وفر 5.70 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم، سعر الكيلو، 36.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال وفر 10.05 ريال.

لحم عجل هندي الربع الأمامي، سعر الكيلو 31.90 ريال بدلاً من 43.95 ريال وفر 12.05 ريال. عمر شويل - جدة عروض التسوق الطازج من أسواق لولو على الأسماك واللحوم الطازجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض التسوق الطازج من أسواق لولو على الأسماك واللحوم الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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