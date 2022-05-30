نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق عبر epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسلط الضوء في هذا التقرير عن طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي في العراق بعد زيادة البحث في الساعات الأخيرة من اليوم عن طريقة الحصول علي نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق بشكل إلكتروني وحصري، حيث أتاحت وزارة التربية العراقية مجموعة من الروابط الالكترونية التي يمكن الرجوع إليها كمصدر أساسي ورسمي في الحصول علي نتيجة الطلاب بشكل سريع، ومن خلال موقعنا الاخباري ثقفني نيوز نستعرض معكم مزيد من المعلومات والتفاصيل.

نتيجة السادس الابتدائي في العراق

يبحث آلاف من الطلبة والطالبات في عموم محافظات دولة العراق عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2022، حيث كشفت وزارة التربية العراقية عن الاعلان عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 في القريب العاجل لجميع الطلاب بكافه المدارس الموزعة في أنحاء المحافظات، “نينوي، صلاح الدين، بغداد، البصرة .. إلخ”، وخاصة بعدما بذل الطلاب مجهود كبير في الالتزام باداء الاختبارات وسط حالة من القلق والتوتر بسبب الأوبئة المنتشرة في أنحاء العالم، وضرورة الاهتمام باستمرارية العملية التعليمية، كما كشفت الوزارة عن أخبار مبشرة بخصوص النتيجة وأكدت علي ارتفاع نسبة النجاح في العينات المأخوذة من إجابات الطلاب، ولذلك يجب علي أولياء الأمور الأطمئنان.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق

ويجدر الإشارة إلي أن وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن توافر النتيجة فور إعتمادها علي موقع نتائجنا بجانب موقع الوزارة الرسمي، وهناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من أجل الحصول علي نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2022 عموم المحافظات بشكل إلكتروني سهل وبسيط، وذلك عبر الخطوات الآتية.

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بتحديد أيقونة خدمة نتائج الطلاب.

حدد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021.

قم بادخال بيانات الطالب من رقم الجلوس والاسم.

اضغط على كلمة استعلام.

في النهاية يمكنك تحميل النتيجة من خلال الضغط علي أيقونة طباعة.

ونؤكد لكم أن وزارة التربية العراقية في دولة العراق الشقيقة أكدت علي ضرورة الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق من خلال مصادرها الرسمية عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة الرسمي علي شبكة الإنترنت، والمتاح إلي الجميع لمتابعة آخر المستجدات حول النتيجة النهائية، وبشكل مجاني لكل الطلبة والطالبات وتمنت الوزارة النجاح للجميع.

ولا تزال عمليات البحث تُجري علي محرك البحث جوجل عن طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 بالعراق، وبعد قراءة هذا التقرير ستكون ملم بكل التفاصيل التي تؤهلك للحصول علي النتيجة بشكل إلكتروني سهل وبسيط، وفي حالة تواجد اي استفسار يرجي كتابته في صندوق التعليقات وسيقوم فريق التحرير بالرد في اقرب وقت ممكن.

وزارة التربية العراقية

لم يتبقي إلا القليل علي إعلان وزارة التربية العراقية علي نتيجة الامتحانات النهائية لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، حيث كشفت عن قيامها بعمليات التصحيح والمراجعة وإفراز الدرجات حسب القوائم في جميع المدارس حسب المحافظات، ومن المقرر إعلان النتائج قريباً عبر الرابط المفعل لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا.

وفي نفس الصدد قام وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل رابط موقع الوزارة والبوابة الإلكترونية موقع نتائجنا من أجل أن تصبح النتيجة متوفرة عليهم، على أن يتم رفع النتائج بشكل مباشر من اجل الطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون النتيجه النهائية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في المستقبل الدراسي.