العالم اليوم - نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود

انتم الان تتابعون خبر نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 06:21 صباحاً - أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، ليلة الاثنين، أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري القرود منذ بداية العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ويستوطن جدري القرود في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة. ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود .. في رعاية الله وحفظة