ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأوضحَ وزيرُ التنمية البرازيلى دانييل فيريرا - فى مؤتمر صحفى اليوم - أن هناك 56 شخصاً آخرين مفقودين بسبب الأمطار فى بيرنامبوكو ،مشيراً إلى أن الأرقام تعد كبيرة للغاية حتى الآن ،محذِّراً من إمكانية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

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