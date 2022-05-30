العالم اليوم - مقتل جندي تركي ثامن بالعراق في غضون 5 أيام

انتم الان تتابعون خبر مقتل جندي تركي ثامن بالعراق في غضون 5 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء الماضي إلى ثمانية.

وقتل جندي، السبت، وجرح آخر في انفجار عبوة محلية الصنع، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتوفي جندي ثان في المستشفى متأثرا بجراحه بعد إصابته الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق، حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

وفي منتصف أبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب"، بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إطلاق عملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" لأنقرة، بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.