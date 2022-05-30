نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة فورية لتمويل شخصي بـ 20 ألف ريال من شركة اليسر للاجارة والتمويل وبدون كفيل في المقال التالي

شركة اليسر تقدم تمويل 20 الف ريال فور اتمام طلبك تجد الموافقة على التمويل طالما مستوفي الشروط، ونوضح الشروط واهم المزايا وكيفية التقديم على التمويل بداخل المقال، حيث يمتاز تمويل شركة اليسر بفترة سداد ميسرة وتلك المزايا التمويلية من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من العملاء حيث يتميز التمويل بتوفير مبلغ 20,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل أو الحاجة له، إذا كان العميل سعودي الجنسية، كذلك يتم توفير مبلغ 10,000 ريال سعودي بدون كفيل أيضاً إذا كان العميل مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية فيجب الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض شخصي ميسر لجميع العملاء، واتاحت شركة اليسر التمويل على فترة سداد ميسرة بمدة تصل إلى ثلاثة سنوات، والتمويل متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وبدون رسوم ادارية، كما ان التمويل متاح لجميع العملاء من جميع الجنسيات وتتم الموافقة على التمويل فور تقديم الطلب طالما مستوفي الشروط. شروط حصولك على تمويل شخصي من شركة اليسر للتمويل: يشترط أن يكون هناك دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال فاكثر.

يشترط توفير فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية عمل داخل القطاع الخاص أو الحكومي أو شبه الحكومي.

كما يشترط أن يكون العمر من 22 عام ويصل إلى 60 عام أما العسكريين حتى سن التقاعد العسكري. أهم مزايا الحصول على قرض شركة اليسر للتمويل: من اهم مزايا تمويل شركة اليسر يمتاز التمويل بأقساط شهرية مرنة حتى ثلاثة سنوات.

التمويل لجميع العملاء من الجنسيات المختلفة بدون كفيل.

تمويل بدون رسوم إدارية.

كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة والأحكام الإسلامية.

ولا يتطلب رسوم إضافية بفترة سداد مرنة لجميع العملاء. كيفية الحصول على التمويل من شركة اليسر: ادخل على رابط الموقع الرسمي التابع إلى شركة اليسر.

ثم تقوم باختيار من تمويل الأفراد التقديم على التمويل الأصغر.

ثم عليك بفتح النموذج وملء وإدخال جميع البيانات المطلوبة وإرسال المستندات اللازمة للتمويل.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب وانتظار الرد السريع من موقع الشركة للإجارة والتمويل في المملكة. عمر شويل - جدة موافقة فورية لتمويل شخصي بـ 20 ألف ريال من شركة اليسر للاجارة والتمويل وبدون كفيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موافقة فورية لتمويل شخصي بـ 20 ألف ريال من شركة اليسر للاجارة والتمويل وبدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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