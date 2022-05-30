نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب منحة الأراضي السكنية من الديوان الملكي السعودي الشروط ورابط التقديم في المقال التالي
في الفترة الأخيرة تزداد عمليات البحث حول مساعدات من الديوان، حيث يقدم الديوان الملكي منحة ارض سكنية للراغبين في الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي ومن يتوفر فيه شروط الحصول على منحة الديوان الملكي يجد الموافقة على اعطائه قطعة ارض مجانية سكنية لبناء منزل له ولاسرته على هذه الارض، وسوف نعرض شروط الحصول على المنحة وكيفية التقديم على المنحة وطرق الاستعلام عن منحة الارض المدانية من الديوان الملكي بداخل المقال ، والديوان الملكي السعودي يعتبر واحد من أهم مؤسسات المملكة العربية السعودية وحلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية والحكومة ومؤسساتها وهو المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة ويقوم الديوان بتقديم العديد من الخدمات والدعم إلى المواطنين والأسر الفقيرة والأشد احتياجا ويتم تقديم الخدمات من خلال مكتب الديوان الملكي والمسؤول الأول بالديوان معالي الأستاذ “فهد بن محمد بن صالح العيسى” رئيس الديوان الملكي ومكاتب الديوان الملكي بالعديد من مناطق ومدن المملكة ومن الجدير بالذكر أن منحة الأراضي السكنية تعتبر أحد أشكال الدعم المقدم من الديوان حيث أنها تهدف إلى مساعدة المواطنين الذين لا يقدرون على شراء أراضي لبناء منازل لهم ولأبنائهم، ويتم منح ذلك الدعم فقط للأفراد الذين يتم إثبات أنهم غير قادرين على شراء أراضي، أو حتى غير مقدرين على شراء منزل.
الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الأراضي السكنية:
- أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير، على أن زوجته سعودية الجنسية.
- من الضروري أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة هو وأفراد أسرته بالمملكة.
- ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.
- من أهم الشروط أن يكون المتقدم لأول مرة يقوم بالتقديم على منح سكنية
كيفية التقديم في منحة الأراضي السكنية من الديوان الملكي السعودي:
- ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية.
- ثم عليك بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم تقوم باختيار خدمة سكني ومنها اختيار تسجيل الدخول.
- التأكد من إدخال المعلومات المطلوبة.
- من الضروري رفع المستندات المطلوبة للاستفادة من منحة الأراضي السكنية.
- قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- ثم تقوم بانتظار إرسال رسالة نصية إلى المتقدم وتتضمن قبوله أو رفضه في منحة الأراضي السكنية من حيث الشروط.
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