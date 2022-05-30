رابط استخراج صك إعالة للأبناء والمستندات المطلوبة 2022 – 1443

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عمر شويل - جدة رابط استخراج صك إعالة للأبناء أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية للأسر في المملكة تقديم طلب للحصول على سند إعانة إِلِكْتِرُونِيًّا. تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تهدف إلى تحسين القطاعات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

رابط استخراج صك إعالة للأبناء والمستندات المطلوبة

يتم تقديم هذه الوثيقة في الدوائر النهائية لمحاكم المملكة أو محكمة الأحوال الشخصية من قبل النساء الأرامل والمطلقات والمتزوجات أيضًا.

تم توفير هذه الخدمة إلكترونياً، والهدف من هذه الوثيقة هو دعم الأطفال. تنظر المحكمة المختصة الآن في هذا الطلب، ولكن فقط في حالة تقديم أدلة تشير إلى أن الأب أو رب الأسرة لا يعول أقاربه.

بعد تقديم التماس للنفقة نيابة عن زوجها الذي سيصبح قريبًا والحصول على أداة الدعم الإلكترونية من المحكمة، تصبح الأم مسؤولة عن إعالة الأطفال، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على هذه الوثيقة.

هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للقيام بهذه المهمة إلكترونياً، وهي كالتالي:

يصل المستخدم إلى موقع وزارة العدل بالمملكة المتحدة باستخدام هذا الرابط “من هنا“.

قم بزيارة منطقة الخدمات الإلكترونية بالصفحة الرئيسية للموقع.

انقر على خدمات المحاكم، ثم على علامة التبويب لتقديم طلب للدوائر النهائية، وأخيرًا على الزر لاستخدام الخدمة.

انقر فوق علامة التبويب تقديم طلب جديد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختر الخدمة المطلوبة وهي تطبيق صك إلكتروني.

يجب عليك سرد المعلومات الشخصية الكاملة لمقدم الطلب والمحكمة التي ينتمي إليها.

أكمل جميع الحقول الخاصة بالشهود، وتحقق من دقة جميع المعلومات المدخلة.

أنت مطالب بالاحتفاظ برقم الطلب وطباعة رقم الطلب الخاص بك.

اذهب إلى المحكمة التي تنتم إليها للحصول على أمر النفقة.

من المهم ملاحظة أنه يجب عليك الحضور إلى المحكمة في الوقت المحدد بعد إجراء حجز للعودة على موقع الوزارة.

أهم تفاصيل عقد الصيانة الإلكترونية

تعتبر الصيانة الإلكترونية وثيقة إلكترونية تحصل عليها المرأة في حدود المملكة العربية السعودية من محكمة مختصة.

تحصل المرأة على سند النفقة من المحكمة بعد إثبات أنها المعيل الوحيد لجميع أفراد الأسرة سواء كانت مطلقة أو متزوجة أو أن زوجها لا يعقل الأسرة.

بعد الحصول على هذه الوثيقة، ستكون المرأة مؤهلة لجميع الخدمات الحكومية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى الدعم من العديد من المنظمات الخيرية.

يوضح سند النفقة أن السيدة الوحيدة في المملكة هي التي تعمل لإعالة أسرتها.

والجدير بالذكر أن العديد من الجهات الحكومية في المملكة تطلب المستند الإلكتروني الذي تطلبا منه المرأة المساعدة.

تمثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة خدمات الإسكان وخدمات الموارد البشرية الاجتماعية هذه المؤسسات.

شروط جديدة لاتفاقية الصيانة

من أجل الحصول على سند نفقة في المملكة العربية السعودية، يجب على المرأة استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تكون المتقدمة للحصول على الصك من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون المرأة مطلقة ولا يجب على زوجها السابق إعالة أطفالها، أو أن تكون أرملة؛ إذا كان الزوج السابق يدعم الأطفال، فسيتم رفض طلب المرأة.

إذا كانت السيدة المعنية متزوجة وهجرها زوجها، فيجب تقديم دليل على ذلك، بالإضافة إلى دليل على أن زوجها لا يعول الأسرة.

يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل واحد فقط في كل مرة.

من أجل الوصول إلى المساعدات المختلفة التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية، من الضروري تقديم وثائق تفيد بأن المرأة ليس لديها مصدر دخل لإعالة أطفالها، إلى جانب إثبات الوضع المالي.

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