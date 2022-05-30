نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احجز ميعادك” رابط حجز جواز سفر سوري 2022 syria-visa.sy عبر موقع الهجرة السوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال هذا المقال نطلعكم على خصوصيات حجز جواز سفر سوري لعام 2022، من خلال الوصول إلى منصة نظام حجز الأدوار من أجل الحصول على الجواز السوري إلكترونياً، حيث اكتشفنا أن الكثير في الشقيقة سوريا يبحثون في العالم فى محرك بحث جوجل الشهير للرابط الخاص بمنصة Syria- platform فيزا من أجل حجز جواز سفر سوري إلكتروني عن طريق ملء الحقول المعروضة.

حجز جواز سفر سوري 2022

بشكل عام، يعد حجز جواز السفر السوري موضوعًا للفضول والتحقيق للعديد من المواطنين والمقيمين الذين يعيشون خارج سوريا أبرز نظام تحديد موعدا إِلِكْتِرُونِيًّا للحصول على جواز سفر سوري الخطوات التالية التي يجب اتباعها عند تحديد موعد للحصول على هنــــــــــــــا.

جواز سفر سوري

يرجى الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، لأن عدم القيام بذلك سيمنع المواطنين الآخرين من تقديم الطلبات، وهذه الطريقة مخصصة فقط لإصدار جوازات السفر لمواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين داخل البلد؛ بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج الدولة، يتم تقديم الطلب من قبل أقاربهم الموجودين داخل الدولة.

الصحابة تتكون من الزوج والأبناء.

الواجب العاجل خارج البلاد لا يتطلب حجز دور مسرحي.

طيجب على المواطنين الانصياع لقسم الهجرة في محافظتهم أو سكانها.

اختر نوع الطلب (داخل الدولة- خارج الدولة).

التجديد الإلكتروني لجواز السفر السوري

بالإضافة إلى حجز جواز السفر السوري على المنصة، يرغب الكثير أيضًا في تجديد جواز السفر السوري إِلِكْتِرُونِيًّا، وأيضًا من خلال تسجيل الدخول عبر منصة نظام حجز الأدوار للحصول على الجواز السوري إِلِكْتِرُونِيًّا، وفقًا لعدد من التعليمات والمستندات المطلوب تقديمها لإكمال تلك التجديدات. الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر السوري هي كما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر أو تجديده (داخل الدولة) للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 42 عامًا

الهوية الشخصية

عدد 2 صورة شخصية (2).

موافقات قسم التجنيد.

سجلات الخدمة العسكرية .

إيصالات الدفع المالي (التوظيف).

جوازات سفر سابق (إن وجد)

موافقات الهيئة الوظيفية للعاملين.

تكاليف جوازات السفر بالداخل الأمة

14200 ليرة سورية لجواز السفر العادي (داخل الدولة) * 32200 ليرة سورية لجواز الطوارئ (داخل الدولة)

المستندات المطلوبة لتقديم طلب جواز سفر أو تجديده للقاصر دون سن 17 عامًا

1- مستخرج من السجل مع نسخة مصدق عليها من قبل المختار والحكومة المحلية

2 الهوية الشخصية (إن وجدت)

3 سجلات تاريخ العائلة أو خلاصة القيد

4 صور شخصية (2)

5 موافقات الأب أو الجد على الحصول على تأشيرة إذا وافق الأب والأم

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر أو تجديده (خارج الدولة)

وثيقة تعريف شخصية استخراج سجل مع نسخة مصدقة من المختار والبلدية

عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب.

بيانات قيد عائلي لمقدم الطلب ومقدم الطلب

بيانات الإقامة أو الفيديو مع لقطة في دولة الإقامة في حال كانت المغادرة غير مصرح بها

تحديدات المرشح

جواز السفر السابق أو صوره في حالة انتهاء صلاحيته.

إجراءات محادثة فيديو مباشرة مع مقدم الطلب مع تقديم المستندات اللازمة في حالة أن المغادرة كانت غير مصرح بها.

تحديدات موقع المحمول.

رسوم جواز السفر للمقيمين خارج الدولة

300 دولار لجواز السفر القياسي الصادر في الخارج

800 دولار لجواز سفر الطوارئ للسفر إلى الخارج

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر أو تجديده (داخل الدولة)

الهوية الشخصية للإناث

عدد 2 صورة شخصية

اعتمادات السلطة الوظيفية للموظفين

جوازات سفر سابق.

كيفية حجز جواز سفر لسوريا

كما اكتشفنا أن الكثير من الناس لا يعرفون كيفية حجز جواز سفر سوري. نتيجة لذلك، قمنا بتجميع مقطع فيديو موجز يشرح كيفية حجز جواز سفر سوري من خلال الحصول على دور لإكمال العملية.

رابط حجز جواز السفر السوري

أخيرًا، يمكنك حجز جواز سفر سوري عن طريق إدخال رابط syria- visa. sy واتباع التعليمات وإدخال المعلومات المطلوبة في المربعات الفارغة المعروضة على الصفحة التي ستظهر أمامك بعد دخولك إلى منصة نظام حجز الأدوار إلى الحصول على الجواز السوري إلكترونيا. من هذا الحدث، سنزودك إِلِكْتِرُونِيًّا بأي معلومات محدثة بشأن حجز أو تجديد جواز السفر السوري.

نظام حجز الجوازات السورية

الآن يمكن لكل مواطن سوري يعيش في دمشق أو القرى المجاورة تسجيل موعد بسهولة لحجز جواز سفر سوري كما أوضحنا أعلاه بالدخول عبر رابط منصة الحصول على جواز سفر سوري إلكترونياً وفق التعليمات. وتوجيهات الميني السورية2,984/5,000.

يمكن لكل الراغبين في تسجيل دور جواز السفر السوري القيام بذلك عن طريق الدخول عبر رابط نظام حجز الجوازات في سوريا وهو الرابط المقدم أعلاه من قبل وزارة الداخلية السورية وهيئة الجوازات السورية ونحب لإبلاغك أنه يمكنك حجز جواز سفر سوري للسفر إلى دمشق وطرطوس والسويداء واللاذقية ولإدلب وحلب ودرعا والرقة وجميع المدن السورية الأخرى.

دور مخصص لموقع الجوازات السورية للجوازات والهجرة السورية

تم إرسال رسائل عديدة رَدًّا على عمليات البحث المكثفة التي أجراها أولئك الذين يسعون للوصول إلى رابط نظام حجز الدور من أجل الحصول على جواز سفر سوري، وذلك باستخدام محرك البحث الشهير جوجل في سوريا للوصول إلى رابط منصة حجز الجوازات السورية أو نظام تجديد جواز السفر السوري أبلغ الأشخاص أن الرابط المرفق معطل.

نود إعلامكم وقراءنا الكرام وأي شخص يرغب في حجز منصب للحصول على جواز سفر سوري ليس لدينا أي سيطرة على ما إذا كان الرابط نشطًا أم لا الجهات المختصة بشؤون الهجرة والجوازات السورية في وزارة الداخلية هي المسؤولة عن ذلك، وهم الذين يمنعون أو يمكّنون الربط ببرنامج حجز الجوازات السورية وربما يُعتقد أن الإقبال الكبير من زوار الموقع يرجع إلى عدم قدرتهم على الدخول عبر الرابط.

نظام طلب جواز السفر السوري

وفي السياق ذاته، حددت إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية السورية المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري سواء من داخل سوريا أو من خارج البلاد بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لاستبدال جواز السفر السوري، تطلب المنصة أيضًا المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري.

مطلوب هوية شخصية أو مستخرج من السجل المدني مقدم من السجل المدني مع صورة لصاحب السجل وختم البلدية.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء أو فاتحة اللون.

موافقة جهة عمل الموظف أو موافقة غير عامل.

موافقة شعبة التجنيد لمن تتراوح أعمارهم بين 17 و 50 سنة غير معفيين من الخدمة العسكرية.

إثبات العمل لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.

قيمة جواز السفر/ 12170/ لتر. o إضافة بدل تأمين إرجاع واستمارة الطوابع.

موافقة ولي الأمر مطلوبة للأطفال وغير الأكفاء.

أكدت صحيفة الأنباء السورية، قطع الارتباط بين منصة حجز الجوازات السورية في دمشق وفرع الهجرة والجوازات إلا أنه لم يتم الكشف عن موعد عودة رابط نظام حجز موعد للحصول على جواز سفر سوري، وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون سبب الانقطاع هو ارتفاع الطلب من السائحين الساعين للحصول على جوازات السفر.