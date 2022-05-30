للشباب والخريجين قرض الراجحي الجديد 200 الف ريال بدون وظيفة وبدون فوائد وسداد بعد عام

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول تمويل سريع في وقت قصير، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل الراجحي حيث يقدم بنك الراجحي تمويل بدون وظيفة بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال سعودي، للشباب وللنساء قرض يمكن سداده بعد سنة من تاريخ الحصول على القرض ويتم سداد الاقساط على مدار 5 سنوات ومتوافق مع احكام الشريعة ومع سياسات البنك المركزي ونوضح من داخل المقال شروط الحصول عليه واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه، حيث تقدم بنوك التنمية بالمملكة تمويلات للشباب من غير الموظفين وليس لهم راتب ثابت، وذلك في إطار دعمهم في تحسين معيشتهم ومساعدتهم في البحث عن وظيفة خاصة لهم، بالإضافة لتطوير مواهبهم وتأثيرهم للمجتمع بشكل فعال، وحيث أن الشباب العاطل عن العمل بسبب الظروف العالمية التي تمر بالعالم، والذي يبحث عن عمل وتمويل شخصي يقوم به بمشروعه والعمل على التوسعه فى نشاطه لكي يدر دخلا وتمكنه من المعيشة الكريمة.

اهم مزايا قرض الشباب من الراجحي:

يقدم بنك الراجحي قرض للشباب بدون وظيفة ومن اهم مزايا هذا القرض مايلي:

يمكن حصولك على التمويل بدون ضمانات.

حصولك على التمويل بسهولة ويسر من موقع مصرف الراجحي.

تحصل على طلب التمويل بصورة البطاقة.

من مزايا تمويل الراجحي إمكانية السداد بعد مرور عام.

حصول العميل على تأمين حياة كريمة حتى انتهاء مدة السداد.

الشروط العامة للحصول على قرض الراجحي بدون ضمان للشباب:

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام حتى 60 عام بحد أقصى.

كما يشترط على طالب القرض ان يكون له هوية سعودية.

يسلم للبنك جميع الوثائق التي يطلبها البنك من المتقدم.

كيفية التقديم للحصول على قرض الراجحي الجديد للشباب:

للحصول على القرض من مصرف الراجحي يجب اتباع عدة خطوات وهي كالتالي: