كيف اسجل بنتي بالروضه عبر نظام نور 1444؟ الأوراق المطلوبة للتسجيل رياض الأطفال

قامت وزارة التعليم السعودية بالرد على المزيد من التساؤلات بشأن كيف اسجل بنتي بالروضه عن طريق نظام نور الإلكتروني، وذلك بحسب مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة، ومن المعروف أن نظام نور هو نظام إلكتروني تم اتاحته بغرض الربط بين كلا من الطُلاب والمدرسين والإدارة وكذلك أولياء الأمور، وهذا بالطبع يوفر المزيد من الوقت والمجهود بالنسبة للجميع.

كيف اسجل بنتي بالروضه

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن كيف اسجل بنتي بالروضه ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

الولوج أولًا إلى نظام نور التعليمي.

يتم تسجيل الدخول بعد ذلك إلى حساب ولي الأمر.

يجب الذهاب إلى قائمة تسجيل الأبناء ثم اختيار تسجيل طالب جديد.

يتم تحديد درجة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

بعد ذلك يتم اختيار مهنة ولي الأمر.

ثم كتابة بيانات الطالب الآتية: الجنسية. جنسية الام. رقم جواز السفر. رقم السجل المدني. تاريخ انتهاء بطاقة الهوية. مصدر الهوية. الاسم الاول للطالب باللغة العربية. اسم الاب باللغة العربية. اسم الجد باللغة العربية. اسم العائلة باللغة العربية. اول اسم للطالب باللغة الانجليزية. اسم الاب باللغة الإنجليزية. اسم الجد باللغة الإنجليزية. اسم العائلة باللغة الإنجليزية. اختيار الجنس. تاريخ الميلاد. نوع السكن. ملكية السكن. منطقة السكن. المدينة. الحي. الشارع الرئيسي. الشارع الفرعي. رقم المنزل. رقم الهاتف الثابت. رقم الجوال. العنوان الوطني. الرمز البريدي.

يتم إضافة المعلومات الخاصة بالروضة التي يرغب التسجيل بها، وهي: اسم الروضة. الإدارة التعليمية التابعة لها. مكتب التعليم.

يجب القيام بحفظ الطلب.

ثم ارسال المستندات المطلوبة.

تأكيد البيانات.

إرسال الطلب.

سوف تصل رسالة عبر الهاتف أو البريد الالكتروني بها رابط الآلية متابعة الطلب.

ما هي شروط التسجيل في رياض الاطفال في نظام نور ١٤٤٣

تم اضافة مجموعة من الشروط من قبل وزارة التعليم السعودية، تختص بقبول الاطفال في رياض الأطفال، وهي كالآتي: