“إلكترونيًا” رابط أبشر تسجيل دخول لخدمة إصدار إذن إصلاح مركبتك 1443-2022

خدمة إصدار إذن إصلاح مركبتك تتيح هذه الخدمة للمتلقي الحصول على تصريح إصلاح مركبة عبر المنصة في غضون دقائق، وتم إطلاق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية لتقديم العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الحكومية بشكل بسيط ومباشر. للجميع، ولتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات من أي مكان.

رابط أبشر تسجيل دخول لخدمة إصدار إذن إصلاح مركبتك

من خلال حساب أبشر على تويتر، تم التأكيد على إمكانية منح تصريح إصلاح السيارة إِلِكْتِرُونِيًّا باتباع سلسلة من الخطوات، كما يتضح من مقطع فيديو لمنصة أبشر يوضح تلك الإجراءات.

تصريح إصلاح المركبة

المرحلة الأولى تدخل عبر رابط منصة أبشر .

. ثم حدد أبشر للأشخاص.

الخطوة التالية هي إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتسجيل رمز التحقق المرئي قبل تسجيل الدخول.

بعد ذلك، يجب عليك تحديد خيار المركبات، متبوعًا بالخدمات.

الخطوة التالية هي اختيار إدارة السيارة.

بعد ذلك، يجب اختيار السيارة ذات الصلة من النافذة التي سيتم عرضها.

ثم يجب عليك اختيار منح تصريح لإصلاح السيارة واختيار طلب تصريح لإصلاح السيارة.

حدد إنشاء طلبا ثم.

سيتم توجيهك إلى ورش العمل المعتمدة، والتي يمكنك من خلالها تحديد الخيار الأنسب.

فيديو يوضح العمليات الإلكترونية المطلوبة للحصول على تصريح إصلاح مركبة

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