 إطلاق نار بمهرجان فى أمريكا ومقتل شخص وإصابة 7 آخرين

جدة - نرمين السيد - وذكر أحد شهود العيان أن الأشخاص فروا مذعورين بحثا عن ساتر من الرصاص.

وقال مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما فى بيان إن مراهقين من بين المصابين فى فعالية يوم الذكرى بالقرب من بلدة تافت.

وأفاد بأن شهودا ذكروا أن جدالا سبق إطلاق النار بعد منتصف الليل، مضيفا أنه لم يجر إلقاء القبض على أحد.

ولم يذكر المكتب أى تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو حالة المصابين.

وحضر نحو 1500 شخص الفعالية فى تافت، والتى عادة ما لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات.