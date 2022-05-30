لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا تسير حسب الخطة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة، جاء ذلك فى أعقاب مباحثاته مع نظيره الأوكرانى دميترى كوليبا، اليوم الخميس، فى مدينة أنطاليا بتركيا.





وقال لافروف - عند سؤاله بشأن كيفية تطور العملية العسكرية الخاصة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "ممثلى وزارة الدفاع لدينا هم من يقوموا بتقييم الوضع، والأهم من ذلك، الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد شدد أكثر من مرة على أن العملية الخاصة بشكل عام تسير حسب الخطة

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسى التقى، فى وقت سابق من اليوم، بنظيره الأوكرانى ديمترى كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة الراهنة بين البلدين.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.