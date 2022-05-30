نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون اشتراك .. ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي بطولة إفريقيا وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث الجميع عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم مجاناً بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية دون النايل سات، وذلك نظراً لحصول مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وقد بدأ الكثيرون في البحث عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي لمتابعة هذا اللقاء الهام والكبير بين إثنين من كبارة الفرق الإفريقية للتنافس على واحدة من أقوي البطولات في القارة، ومن خلال المقال، سنقوم بتوفير كافة ترددات القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون تشفير من أجل توفير كافة السبل لمتابعة المباراة بشكل مجاني تماماً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي مجاناً

يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم وعينه على تحقيق لقب البطولة الحادية عشر له في تاريخه والثالثة له على التوالي في حال نجح في الفوز على نادي الوداد المغربي في عقر داره في لقاء سيكون صعب للغاية على الفريقين، أما الوداد سيحاول تحقيق لقب البطولة بعد الفشل في تحقيقها موسم 2018-2019 بعد الخسارة التي لحقت به في المباراة النهائية على يد الترجي التونسي.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نادي وفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي ليتأهل الفريق للمباراة النهائية، أمام نادي الوداد المغربي، فقد استطاع التأهل على حساب بترو اتلتيكو بعد الفوز بنتيجة 4/2 في مجموع المباراتين ليضرب الفريقان موعداً على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي سيحتضن المباراة النهائية.

وستنطلق أحداث المباراة اليوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022 على ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون المباراة منقولة عبر تردد قناة بي ان سبورت HD 3 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نوضح لجميع متابعينا عبر المقال تردد القنوات المجانية التي ستنقل ماتش الأهلي اليوم أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويمنكم استقبال القنوات عبر ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم عبر الترددات التالية: