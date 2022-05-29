epedu.gov.iq تحميل نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي الدور الأول PDF موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

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عمر شويل - جدة تحميل نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي ينتظر طلاب الثالث المتوسط وأسرهم لحظة إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية اعتماد نتائج الصف الثالث التمهيدي بمحافظات العراقية بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الأولى وعموم المحافظات، حيث يتم رفها PDF بصيغة ملفات بالرقم الامتحاني للطلاب حيث تسهل إمكانية الاستعلام عن النتائج للطلاب ، الذين أدوا امتحانات التمهيدي الخارجي العام الدراسي الحالي، وسوف نتابع معكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث التمهيدي المتوسط 2022.

نتائج الثالث متوسط الخارجي

ينتظر طلاب الثالث المتوسط اعتماد وزارة التربية والتعليم العراقية النتائج الخاصة بهم، حتى يطمئنوا على مستقبلهم وتحصيلهم طوال العام، وتحميل نتائج تمهيدي 2022 ثالث متوسط جميع المحافظات، حيث تعلن الوزارة النتائج تباعاً في عموم المحافظات العراقية، فور انتهاء كل محافظة من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كشوفات يتم اعتمادها بكل دقة وشفافية، فقد أنهى طلاب الثالث المتوسط الامتحانات العام الدراسي الحالي، وقد جاءت الامتحانات بشكل مرضي لكافة الكلاب في مستوى الطالب المتوسط مع تنوع شامل في نوعية الأسئلة الامتحانية، فقد سعت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً على توفير طرق مستحدثة في التعليم العراقي واجدات ظفرة شاملة في المنظومة التعليمية، لنهوض بالتعليم العراقي بما يواكب التطورات التكنولوجية في المنطقة العربية والعالم ككل.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب بكافة المراحل إلكترونياً، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بعموم المحافظات العراقية من خلال إتباع الطلاب الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022 .

كتابة وملئ البيانات المطلوبة كالاسم الرباعي للطالب وكذلك الرقم الامتحاني في الخانات المخصصة لها.

الضغط على زر استعلام لتظهر نتائج الثالث متوسط 2022.

موضح بها كافة الدرجات الخاصة بكل مادة والمجموع الكلي للدرجات.

وفرنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي الخارجي لكافة الطلاب العراقيين الذين أدوا امتحان الثالث للعام الدراسي الحالي 2022، حتى يتمكنوا من معرفهم نتائجهم الدراسية بالثالث المتوسط الخارجي.