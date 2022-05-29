نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link مباشر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة نتيجة القبول الموازي التي تقدم لها فئة كبيرة من الطلاب للالتحاق بالجامعة التي يرغبون بها، لذلك تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي يجري مراجعتها حاليًا لرصد الدرجات خلال الأيام القادمة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وخلال مقالنا اليوم سوف نستعرض معكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023.

نتائج القبول الموازي 2022/2023

تحاول الوزارة دائمًا توفير الراحة لطلابها، لذا عملت على تقديم خدمات إلكترونية مميزة للطلاب بغرض التيسير عليهم، وذلك عن طريق الاهتمام بالطرق التعليمية الحديثة التي تساعد على النهوض بالمستوى التعليمي، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الوزارة قد أعلنت أن نتيجة القبول الموازي للجامعات العراقية 2022 سوف يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك للتسهيل على الطلاب في الحصول على النتيجة، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء الوطن العربي.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج القبول الموازي فور الإعلان عنها عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولًا يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار القسم الخاص بنتائج الطلاب.

اختيار نتائج القبول الموازي 2022.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والمتمثلة في اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني.

الضغط على أيقونة عرض النتائج.

سيتم ظهور نتيجة الطالب على الفور.

شروط القبول الموازي بالجامعات العراقية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يستطيع الطالب أو الطالبة الالتحاق بالجامعات العراقية، وهي: