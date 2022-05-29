نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجتـك هُنـا” نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت وزارة التربية والتعليم في إرسال نتائج الامتحانات إلى المديرية التعليمية وجميع المدارس الموزعة في جميع انحاء الجمهورية، وذلك للاعلان عن نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني، وذلك في ثوبها الجديد الإعلان عن النتائج بالالوان، والتي توضح تقييم استيعاب الطالب الى المنهج المدروس ومعرفة نتائج كتابه المعارف والمهارات الجديدة، وفي هذا الصدد نوضح لكم تفاصيل أكثر حول الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

من المقرر أن يحصل الطالب على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال المدرسة، حيث تقوم المدرسة بوضع الدرجات في الكشوفات ووضعها في مكان ظاهر، إلى جانب ذلك وفرت وزارة التربية والتعليم إمكانية الحصول على نتائج من خلال روابط بوابه نتائج التعليم الاساسي وهو موقع الكتروني تضع الوزاره من أجل الطلبة والطالبات والحصول على نتائج الامتحانات في كافه الصفوف الدراسيه المختلفه بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتكون النتيجة عن طريق الألوان، وتأتي دلالات الألوان علي النحو التالي كالآتي.

اللون الأزرق يجتاز الطالب الاختبارات وحصل على درجات من 85 إلى 100 درجة

يجتاز الطالب الاختبارات وحصل على درجات من 85 إلى 100 درجة اللون الأخضر اجتازالطالب وحصل على درجة تبدأ من 65 لأقل من 85 درجة

اجتازالطالب وحصل على درجة تبدأ من 65 لأقل من 85 درجة واللون الأصفر يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من 50 لأقل من 65 درجة

يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من 50 لأقل من 65 درجة اللون الأحمر لم يجتاز الطالب الامتحانات ، ولم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته من 1 لأقل من 50.

واستمراراً بتقديم خدمات موقع ثقفني نيوز نوضح لكم رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي التي توفره الوزاره من أجل الاستعلام عن النتائج إلكترونيا للعام الدراسي 2021- 2022، بعد أن حظت نتيجة الصف الرابع الابتدائي باهتمام كبير من قبل أولياء الأمور، وخاصة بسبب النظام الجديد التي طبقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي طلبة رابعة ابتدائي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ومن هنا يمكن الحصول رسمياً علي نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب بصورة رقمية سهلة وبسيطة وهي علي النحو التالي.

في البداية يتم الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي

ثم يتم الدخول على نتائج الطلاب من أعلى الصفحة الرئيسية

يتم اختيار نتائج الصف الرابع الابتدائي

وتحديد الفصل الدراسي الثاني.

ثم يتم كتابه رقم الجلوس واسم الطالب.

اضغط على كلمه عرض النتيجه للحصول على تفاصيل النتيجة بالألوان.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022، للمدارس الرسمية واللغات، علي أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022 وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، علي أن يتم عقد الامتحانات بنفس الآلية المتبعة في الوزارة والمدارس خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وعلي الرغم من ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021- 2022، وذلك في العديد من المديريات التعليمية إلا أن هناك بعض الطلاب الذين يعجزون عن الحصول على النتيجة حتي وقتنا الحاضر، ولكن من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي يستطيع جميع الطلاب في أنحاء الجمهورية العربية المصرية الحصول على النتيجة إلكترونيا.