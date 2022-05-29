نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل نتائج اختبارات القدرات الورقي 1443 الفترة الثانية 2022 “قياس” في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل نتائج اختبارات القدرات الورقي 1443 الفترة الثانية وموعد ظهور النتائج ورابط الاستعلام . وشروط دخول اختبار القدرات للثانوي 1443.

حيث أعلنت هيئة التعليم والتدريب . بالإعلان عن موعد نتائج اختبارات القدرات العامة العامة الورقية للفترة الثانية، كما أعلنت عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي للجميع.

متى موعد إعلان نتائج اختبار القدرات الورقي 1443؟

حيث تم النشر على الحساب الرسمي على تويتر للعناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، خبر عاجل نتائج الاختبارات الورقية 1443 الفترة الثانية ويكون بتاريخ 26 مايو 2022، الموافق تاريخ 25 شوال 1443. تعرف أيضا على مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 .

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات الورقي 1443 الفترة الثانية

يمكنك الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات الورقي من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس.

كما سيتم إعلان النتائج عن طريق الرسائل النصية على الرقم المسجل بملف من قاموا بالاختبارات، وسوف يتم إتاحتها على نظام التسجيل في يوم الجمعة المقبل.

متي مواعيد التسجيل في اختبارات التحصيلي الورقي؟

حيث تم الإعلان عن موعد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية 1443.

فيبدأ موعد التسجيل في الفترة الأولى يوم 10 مايو وحتى 14 يونيو 2022، وموعد الفترة الثانية من يوم 16 يونيو إلى 20 يونيو 2022.

شروط اختبار القدرات للثانوي 1443

في سياق الحديث عن عاجل نتائج اختبارات القدرات الورقي 1443، نذكر لكم أهم شروط دخول الاختبار للثانوي.

فيجب عليك التعرف على الشروط قبل أن تقوم بالتوجه إلى اختبار القدرات، تلك الشروط التي قام المركز الوطني للتقييم والقياس بتحديدها.

كما تم التأكيد على ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط التالية وهي:

لابد أن يقوم الطالب بإحضار ما يثبت الشخصية كجواز السفر للمقيمين أو السعوديين. ويجب أيضًا احضار إثبات الإقامة للأفراد غير السعوديين. كما يجب أن يكون الطالب قد قضى المرحلة الثانوية من قبل أن يقوم بالتقديم إلى اختبار القدرات. مع ضرورة اطلاع الطالب على النماذج الخاصة باختبار القدرات من قبل أن يخضع إلى الامتحانات بشكل رسمي.

وإلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن عاجل نتائج اختبارات القدرات الورقي 1443 الفترة الثانية، وذكرنا لكم شروط التسجيل ورابط الاستعلام.