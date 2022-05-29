بوريل: الاتحاد الأوروبى مستمر بتسهيل إيصال المساعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا اليوم الأحد على استمرار الاتحاد فى تسهيل إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وقال بوريل عبر حسابه على "تويتر" إنه اتفق مع كوليبا على ضرورة الإسراع فى تطبيق العقوبات على روسيا التى تشن عملية عسكرية فى أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضى.

وأضاف أن اجتماعاً لقادة المجلس الأوروبى سيناقش كيفية دعم تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا وتأثير العملية الروسية على الأمن الغذائى العالمى.

من جهته، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكرانى اليوم الأحد إن روسيا قد تبدأ فى "ابتزاز" أوروبا بإمدادات الغاز الطبيعى مع بداية الطقس البارد، وهو ما يحتم على العالم الغربى الآن أن يكون "قوياً ومتحداً".

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن يرماك قوله: "لا يمكن استبعاد أن تبدأ روسيا فى ابتزاز أوروبا بشأن الغاز مع بداية الطقس البارد، بالإضافة إلى أزمة الغذاء".

وأضاف: "فى ضوء رغبة الكرملين الآن فى مبادلة فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية مقابل رفع العقوبات، يمكننا أن نرى الغاية النهائية لموسكو".

واعتبر يرماك أن الدعم الاقتصادى لأوكرانيا وفرض حظر على نفط روسيا وعقوبات على نظامها المصرفى إلى جانب إمدادات الأسلحة التى تطلبها كييف بمثابة "رد قوى وموحد" على موسكو.