وقال بوريل عبر حسابه على "تويتر" إنه اتفق مع كوليبا على ضرورة الإسراع فى تطبيق العقوبات على روسيا التى تشن عملية عسكرية فى أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضى.
وأضاف أن اجتماعاً لقادة المجلس الأوروبى سيناقش كيفية دعم تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا وتأثير العملية الروسية على الأمن الغذائى العالمى.
من جهته، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكرانى اليوم الأحد إن روسيا قد تبدأ فى "ابتزاز" أوروبا بإمدادات الغاز الطبيعى مع بداية الطقس البارد، وهو ما يحتم على العالم الغربى الآن أن يكون "قوياً ومتحداً".
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن يرماك قوله: "لا يمكن استبعاد أن تبدأ روسيا فى ابتزاز أوروبا بشأن الغاز مع بداية الطقس البارد، بالإضافة إلى أزمة الغذاء".
وأضاف: "فى ضوء رغبة الكرملين الآن فى مبادلة فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية مقابل رفع العقوبات، يمكننا أن نرى الغاية النهائية لموسكو".
واعتبر يرماك أن الدعم الاقتصادى لأوكرانيا وفرض حظر على نفط روسيا وعقوبات على نظامها المصرفى إلى جانب إمدادات الأسلحة التى تطلبها كييف بمثابة "رد قوى وموحد" على موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريل: الاتحاد الأوروبى مستمر بتسهيل إيصال المساعدات لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.