مجلس الأمن السودانى يوصى برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

جدة - نرمين السيد - ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، اليوم الأحد، الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع، حيث بحث المجلس مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطنى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعرب المجلس عن تقديره وشكره للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان. وأوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم الناطق الرسمى باسم المجلس فى تصريح صحفى أن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لايتعارض مع القوانين التى تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائى.

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