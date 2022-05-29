العالم اليوم - زيلينسكي يقيل مسؤولا أمنيا بارزا لأنه "فكر في نفسه فقط"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 09:21 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه أقال رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف "لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة"، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي في خطابه الوطني اليومي عقب زيارته شرق أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم: "أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه".

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