العالم اليوم - نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 09:21 مساءً - عاد فريق نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما، عقب الفوز بهدف دون مقابل على هدرسفيلد تاون، في نهائي ملحق الترقي، الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس غارنر وسجل عن طريق الخطأ في مرماه.

وهبط فورست بطل أوروبا السابق من دوري الأضواء في 1999، لكنه سيلحق بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني إلى الدوري الممتاز.

وسيطر فريق المدرب ستيف كوبر على اللعب في الشوط الأول، ثم دافع عن تقدمه بقوة بينما فشل هدرسفيلد في تهديد المرمى تقريبا.

وقال جو وورول مدافع فورست: "أنا فخور جدا باللاعبين والجهاز الفني والمشجعين. كنا رائعين طوال الموسم، ولم نكن محظوظين في عدم التأهل بشكل مباشر".

وتوج فورست بطلا لإنجلترا في 1978 تحت قيادة برايان كلوف، ثم أحرز لقب كأس أوروبا عامي 1979 و1980.