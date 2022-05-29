نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مالية وعينية إماراتية “دورية – مقطوعة – طارئة” تُحقق المنافع الاجتماعية قنوات تقديم الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوعنا اليوم بخصوص التقديم لطلب مساعدات مالية وعينية إماراتية “دورية – مقطوعة – طارئة” مالية أو عينية تحت مسمى المنافع الاجتماعية من وزارة تنمية المجتمع الإماراتية mocd.gov.ae، وتتنوع المنافع الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع لتشمل خمسة أنواع، حيث يشمل برنامج المنافع الاجتماعية المنفعة الدورية، والمنفعة الطارئة، والمنفعة المقطوعة، ومنفعة السكن المؤقت، بالإضافة إلى خدمة رسالة لمن يهمه الأمر، وسنتناول من خلال هذا التقرير أهم الملامح الخاصة بالاستفادة من جميع أنواع المنافع الاجتماعية، وهي عبارة عن مساعدات حكومية إماراتي يحصل عليها المواطن طبقاً لشروط محددة ومُيسرة.

مساعدات مالية وعينية إماراتية “دورية – مقطوعة – طارئة” تُحقق المنافع الاجتماعية

تتنوع المساعدات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع الإماراتية وهي أحد برامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية “رابط طلب مساعدة مالية” وزارة تنمية المجتمع تحت مسمى المنافع الاجتماعية، وذلك لضم الفئات المحتاجة والأشد حاجة لمظلة الرعاية الاجتماعية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مساعدة مالية تُصرف شهريا، أو مساعدة طارئة ناتجة عن تعرض المستفيد لظرف طارئ خارج عن إرادة المستفيد، أو مسعودة مقطوعة بمبلغ مالي كبير نسبياً لتأثيث أو تجهيز مسكن على سبيل المثال.

مساعدات مالية وعينية إماراتية “دورية – مقطوعة – طارئة”

كذلك تقوم الوزارة من خلال خذا البرنامج بتوفير مسكن مؤقت لمن لا يملك مسكن أو تعرض مسكنة لضرر مؤقت، وسنستعرض التفاصيل الخاصة بالمنافع الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، هذا بالإضافة إلى ما تقدمة المؤسسات الخيرية بالإمارات وعلى رأسها مؤسسة زايد الخير الإماراتية cpc.gov.ae والتي تقدم الكثير في مجال العمل الخيري والإنساني.

المستندات والوثائث المطلوبة للاستفادة من برامج المنافع الاجتماعية

​المستندات ​جهة الإصدار ​رب الأسرة: أصل بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.

نسخة إلكترونية من شهادة الراتب موضح بها خصم التقاعد

إقرار بعدم العمل (في حال عدم العمل للفئة العمرية أقل من 60 عام) (نموذج إلكتروني يتم توقيعه عن طريق الهيئة). ​

حكومة دبي

جهة العملهيئة تنمية المجتمع ​الزوجة: إقرار بعدم العمل (في حال عدم العمل للفئة العمرية أقل من 60 عام.

نموذج إلكتروني يتم توقيعه عن طريق الهيئة. ​

هيئة تنمية المجتمع ​ ​الأبناء (فوق 18 سنة) الغير متزوجين و الغير عاملين: إقرار بعدم العمل (في حال عدم العمل والدراسة في الجامعات والكليات الخاصة) أو

نسخة إلكترونية من استمرارية الدراسة والجدول الدراسي (في حال الدراسة في الجامعات الحكومية). ​

هيئة تنمية المجتمع

الجهة الدراسية المطلقة: أصل ونسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للمحضونين

إقرار حالة اجتماعية (نموذج إلكتروني يتم توقيعه عن طريق الهيئة).

إثبات حضانة الأبناء (تحديث حضانة الأبناء في محاكم دبي) أو (نسخة إلكترونية إذا كانت الحضانة من محاكم خارج إمارة دبي).

نسخة إلكترونية من إثبات النفقة أو اتفاقية التسوية + الموقف المالي.

إثبات إعالة في حال خروج الأبناء من سن الحضانة ال 18 عام وما فوق (تحديث الإعالة في محاكم دبي) أو (نسخة إلكترونية إذا كانت الإعالة من محاكم خارج إمارة دبي). ​

محاكم الدولة

هيئة تنمية المجتمع

حكومة دبي الأرملة: إقرار حالة اجتماعية (نموذج إلكتروني يتم توقيعه عن طريق الهيئة)

الإعلام الشرعي (تحديث الإعلام الشرعي في محاكم دبي) أو (نسخة إلكترونية إذا كان الإعلام الشرعي من محاكم خارج إمارة دبي) ​

​محاكم الدولة

هيئة تنمية المجتمع ​​المتزوج من غير إماراتية: إقرار استمرارية الزواج (في حال عدم إضافة الزوجة في خلاصة قيد الزوج) (نموذج إلكتروني يتم توقيعه عن طريق الهيئة). ​

هيئة تنمية المجتمع

وثائق الأراضي والأملاك المطلوبة

​المستندات ​جهة الإصدار نسخة إلكترونية من نسبة إنجاز المسكن الذي يتم بنائه ​الاستشاري

مستندات التسجيل في الإسكان

​المستندات ​جهة الإصدار ​رب الأسرة: نسخة إلكترونية من رسالة تفيد التسجيل في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومبين فيها إجمالي القرض والقسط الشهري أو مبلغ المنحة ​

برامج الإسكان

بيانات مجهولين النسب تحت سن الحضانة 18 عام

​المستندات ​جهة الإصدار ​• نسخة إلكترونية من إثبات كفالة ورعاية ​محاكم الدولة

المنفعة الاجتماعية الدورية “تصرف شهريا”

وهي عبارة عن مساعدة مالية يتم صرفها بشكل مؤقت، وهي مساعدة مالية تكميلية لدخل عائل الأسرة، والية الصرف تكون بصفة دورية شهريا لمدة عام، وبعد مرور العام يتم إعادة دراسة حالة المستفيد لبيان مدى الجاجة لمدها لفترة أخرى مماثلة، والهدف من تلك المساعدة هو العمل على توفير وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمستفيد من المنفعة الدورية، مع مراعاة انطباق شروط الاستحقاق على المستفيد، أما عن المستفيدين من تلك الخدمة فتشمل الفئات التالية:

المواطن الذي يحمل خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي

المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء معالون يحملون خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.

الأبناء المعالون من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.

المنفعة الطارئة الاجتماعية

المنفعة الطارئية هي نوع من أنواع المساعدة المالية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع من خلال برنامج المنافع الاجتماعية، وهي عبارة عن مساعدة مالية نقدية يتم صرفها لمن يُبت استحقاقه لتلك المساعدة، ومن شروط الاستحقاق تلك المساعدة أن يكون المستفيد قد تعرض لظروف طارئة خارجة عن إرادته، مما يهدد الاستفرار الأسري للمستفيد، وفي حال لم تكن الأوضاع المالية لا تساعد على مواجهة تلك الظروف التي تُهدد استقرار أو معيشة طالب خدمة المساعدة الطارئة، يتم تقديم طلب الحصول على تلك المنفعة، وسنقوم الوزارة بسرعة البت في استحقاقة خلال وقت وجيز.

المساعدة والمنفعة المقطوعة

وهي من المساعدات التي يتم صرفها للمستفيد مرة واحدة، وهي عبارة عن مبلغ مالي كبير نسبياً يتم تحديد المبلغ وفق الحالة الفعلية لكل مستفيد، وتساعد المنفهة أو المساعدة المقطوعة على زيادة دخل لمستفيد وتحسين أحواله المعيشية، كما ينمت التقديم على المنفعة المقطوعة في حال تأثيث أو تجهيز مسكن المستحق.

منفعة السكن الموقت

أما عن منفعة السكن المؤقت غهي تختص بالعمل على سرعة توفير مسكن مُعدللإقامة المؤمنة، ولا تشمل منفعة السكن المؤقت الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية، وهذه المساعد يتم توفيرها لمن يثبت استحقاقه، وهو من لا يملك سكن، أو في حال تعرض المسكن الذي يقيم فيه المستفيد لضرر طارئ، مما يجعل الإقامة في السكن مستحيلة، ومدة الإقامة في السكن المؤقت تكون لعام كامل، ويمكن مد فترة الإقامة في السكن المؤقت بعد دراسة حالة المستفيد، ويجب التنويه إلى أنه يتم إيقاف هذه المساعدة في حال زوال سبب منحها.

خدمة رسالة لمن يهمة الأمر

هي خدمة تقدمها وزارة تنمية المجتمع، وهي عبارة عن ​إصدار شهادة لعائل الاسرة تُفيد انتفاع المتعامل أو عدمه من المنافع المالية الاجتماعية موجهة الى جهة معنية بناء على طلب المتعامل، أما عن الفئات المستفيدة من تلك الخدمة فتشمل الفئات التالية: