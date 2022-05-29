نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك مباشر http://epedu.gov.iq/ رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي، ينتظر طلاب الثالث المتوسط وأسرهم إعلان نتائج الثالث المتوسط التمهيدي، قور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم العراقية ، على الفور في عموم المحافظات العراقية بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى وغيرها من المحافظات التي أدت امتحانات الثالث متوسط التمهيدي 2022، وسوف نتابع معكم توفير رابط وخطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 .

نتائج الخارجي 2022 الثالث المتوسط

نتائج الثالث متوسط الخارجي بعدما أدى طلاب الثالث المتوسط امتحانات التمهيدي الخارجي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء أعمال التصحيح والمراجعة لكافة الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب، من خلال اللجان المركزية المخصصة بكل محافظة لبدء استقبال أعمال الكنترول، التي تتم بها بكل دقة ومهنية وفق تصريحات وزير التربية والتعليم العراقي، أن الهدف الرئيسي للوزارة هو مصلحة كافة الطلاب والعمل على مساعدتهم من أجل التقدم العلمي ومواصلة طريقهم الدراسي في المرحلة الثانوية، حيث تعد مرحلة الثالث المتوسط مرحلة انتقالية لبدء التعليم الثانوي بالعراق ثم استكمال التعليم الجامعي بدولة العراق الشقيق.



رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

نتائج التمهيدي الثالث المتوسط وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب بمختلف المراحل الدراسية نتائج السادس الابتدائي، نتائج سادس إعدادي تمهيدي، عبر موقع الوزارة التربية والتعليم العراقية، وبعض المواقع المعتمدة من الوارة كموقع نتائجنا وموقع النجاح، وغيرها من المواقع التي تعتمدها الوزارة، حيث يتم رفع النتائج كاملة عبر مواقعها في صيغة ملفات PDF بالعراق ، وقد وفرت الوزارة طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي الخارجي 2022 كالتالي:



أولاً يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر رابطها على مواقع الإنترنت.

يتم الدخول عبر أيقونة نتائج الطلاب

اختيار نتائج الثالث التمهيدي.

اختيار المحافظة التي بها مدرسة الطالب واسم المدرسة

ثم إدخال الرقم الامتحاني للطالب والاسم

الضغط على استعلم.

تظهر النتيجة الخاصة بكل مادة على حدة والمجموع الكلي للدرجات.

وبعد أن انتهينا من عرض كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الثالث المتوسط الخارجي لعام الدراسي الحالي 2022، ووفرنا طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب وسط ترقب وانتظار من الطلاب وأولياء أمورهم للنتائج.