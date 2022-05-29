تمويل سريع ٥٠ ألف ريال.. شروط الحصول على قرض شخصي من إمكان الراجحي 2022

يلجأ كثير من المواطنين والمواطنات في السعودية إلى حل الاقتراض لسد الديون العاجلة أو غير ذلك من احتياجات، فيما يُمكن الحصول على قرض شخصي من إمكان الراجحي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي، وهو تمويل يُلبّي الاحتياجات المالية، ويُمكن التقديم عليه بكل سرعة وسهولة عبر تطبيق شركة إمكان، لتصل الموافقة الفورية على الطلب بشروط وإجراءات سهلة، ولا يحتاج إلى وجود كفيل أو تحويل راتب، كما أنه مُتاح لجميع العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

شروط الحصول على قرض شخصي من إمكان الراجحي

وننشر شروط الحصول على قرض شخصي من إمكان الراجحي 1443هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، الراغبي في الحصول على مبلغ مالي بشكل عاجل، وهي كالتالي:

العُمر يتراوح بين 25 إلى 60 سنة.

مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر 6 أشهر.

توفير سجل ائتماني جيد.

لا بد من أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون من العاملين في القطاع المدني، سواء شبه الحكومي، أو القطاع الخاص، أو من المتقاعدين.

الحد الأدنى لراتب المتقدم على القرض 4 آلاف ريال سعودي.

طريقة طلب التمويل من شركة إمكان الراجحي

أما عن طريقة طلب التمويل من شركة إمكان الراجحي وفق ما هو مُدون بالموقع الرسمي لإمكان الراجحي، فهي تتلخص في النقاط التالية:

تحميل تطبيق إمكان على الهاتف الذكي. التسجيل في التطبيق. إدخال جميع البيانات، ورفع المستندات المطلوبة، وانتظار الموافقة الفورية. التحكم في مبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة. تحديد طريقة السّداد والتوقيع إلكترونيًّا. كما يُمكن طلب التمويل من خلال الرقم الموحد لشركة إمكان وهو 920011038، وذلك من أي مكان في المملكة.

شروط التمويل الإضافي من إمكان الراجحي

ومن الممكن لأي عميل الحصول على تمويل إضافي من شركة إمكان الراجحي مع وجود تمويل آخر بنسبة استقطاع تصل إلى 50%، وذلك بتوفير الشروط التالية: