نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 hij.moi.gov.eg أعرف النتيجة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في اللحاق برحلة الحج هذا العام عن رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، حيث توفر وزارة الداخلية المصرية إمكانية معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي فور ظهورها مباشرة hij.moi.gov.eg ، ويأتي ذلك في أعقاب الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في تنظيم إجراءات قرعة الحج لهذا العام 2022، كما يتهيأ الكثيرون في مصر للمشاركة في رحلة الحج عن طريق القرعة لعام بعد إجراء القرعات لعام 2022 في مقرات مديريات الأمن على مستوى المحافظات المصرية، بعد أن نظمت الوزارة مواعيدها وسيرها في المحافظات بدون حدوث تزاحم ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.

الآن رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

ويمكن معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي فور ظهورها عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الحج الموحدة عبر موقع وزارة الداخلية

فتح الصفحة الرئيسية واختيار الخانة استعلام

إدخال بيانات المتقدم لحج القرعة من الاسم والمحافظة

ملء خانات الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقم

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم ليتم إرسال النتيجة إليه ظهورها مباشرة

إجراء قرعة الحج 2022 في المحافظات المصرية

وتبعا لما جاء سابقا في البيان الصادر من وزارة الداخلية المصرية فقد تم فتح باب تقديم طلبات حج القرعة في يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مايو الماضي، وقد جرت القرعة الخاصة بالحج السياحي في المواعيد المقررة لها 2022 في جميع المحافظات في الفترة ما بين يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 وحتى السبت 14 من مايو.

وقد جرت قرعة الحج في المحافظات المصرية تباعا، حيث لي في يوم الثلاثاء 10 مايو تم إجراء القرعة في مديريات أمن أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح، والبحر الأحمر، أما في يوم الأربعاء 11 مايو تم بحسب البيان إجراء قرعة الحج بمديريات أمن: الأقصر، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، بورسعيد، الإسكندرية، وجنوب سيناء.

وقد تم في يوم الخميس 12 مايو إجراء القرعة بمديريات أمن قنا، المنيا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، وشمال سيناء

أما في يوم السبت 14 مايو فقد جرت القرعة في مديريات أمن سوهاج، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، والقاهرة.