نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aswan ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان الترم الثاني 2022| رابط نتيجة 3 اعدادي أسوان برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت فور قيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والتي بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12% خلال هذا العام، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2022

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عبد الكريم لطفى، أنه تم حجب نتائج 5 طلاب الصف الثالث الإعدادي في أسوان الترم الثاني، لضبطهم أثناء محاولتهم الغش خلال سير الإمتحانات التي عقدت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلي سوف يتم خلال الأيام القادمة تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن لتلاشي السلبيات في الإمتحانات القادمة وفقًا لرؤية 2030 وخطة تطوير التطريز في مصر.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بيانًا قالت فيه إنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل، والبدء في تلقي التظلمات للطلاب بالصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وإعادة تصحيح إجابات الطلاب في المواد التي يتقدمون بالتظلم فيها، مشيرة إلى أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الإعدادية نحو 28 ألف و 53 طالب وطالبة نجح منهم 21 ألف و 353 طالبا وطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسوان 2022

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسوان 2022 في إطار الخدمة المجانية التي يقدمها محرري الموقع للسادة القراء.

أولًا: الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان.

ثانيًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل سليم.

ثالثًا: ثم النقر علي كلمة استعلام.

رابعًا: الانتظار ثواني حتى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسوان 2022، وألف مبروك لأبنائنا الطلاب في الصف الثالث الإعدادي.

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