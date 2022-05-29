نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات تسجيل نظام نور noor.moe.gov.sa لصفوف رياض الأطفال والابتدائي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن تسجيل نظام نور، حيث تبدأ وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الأحد في استقبال طلبات التسجيل لتلاميذ رياض الأطفال وتسجيلها عبر نظام نور، لذلك يبحث الكثير من الأسر عن كل ما يخص التسجيل والقبول في صفوف رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية السعودية.

وقد صرحت وزارة التعليم السعودية إن الأولى في قبول طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال على نظام نور ستكون لمن يسجل أولا، حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في في وقت سابق في منتصف شهر أبريل الماضي 2022، عن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 1444، من خلال رابط تسجيل نظام نور التعليمي.

رابط وخطوات تسجيل نظام نور 1443

أولا قم بتسجيل الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط تسجيل الدخول.

من خلال الصفحة الرئيسة اختر تسجيل الأبناء.

اضغط على خيار تسجيل طالب جديد.

في حالة غير السعوديين قم بإدخال رقم الإقامة، للمواطنين السعوديين يجب ملء خانات رقم الهوية في الخانة المخصصة له.

قم بتحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب

قم بكتابة الوظيفة وتسجيل كافة بيانات الطالب المراد تسجيله بالروضة.

تحديد اسم المدرسة المطلوب تسجيل الطالب بها، مع مراعاة ذكر مدرسة أخرى بديلة لاختيارها إذا لم يكن القبول في المدرسة الأولى متاح

قم برفع الأوراق المطلوبة، ثم الضغط تأكيد الطلب

بعد الانتهاء من رفع طلب تسجيل الطفل، سيقوم نظام نور بمراجعة الطلب من الجهات المختصة بالوزارة، والتأكد من أن هناك أماكن خالية في المدرسة المسجل اسمها في الطلب أو المدرسة البديلة، وسوف يتلقى ولي الأمر اتصال بهدف استكمال إجراءات قبول الطفل وتسجيله.

شروط القبول في رياض الأطفال عبر تسجيل نظام نور

يجب أن يكون الطفل قد أتم العمر المسموح به للقبول بالروضة.

يجب الخضوع إلى الفحص الطبي في مركز من المراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة التعليم السعودية.

يجب تقديم شهادة ميلاد الطفل المراد تسجيله، أو صورة من قيد عائلي للأسرة إذا كان الطفل مضاف إلى سجل الأسرة.

في صفوف رياض الأطفال بالمدارس الحكومية يتم التوزيع حسب المربع السكني لولي الأمر أو في إطار محل العمل.

يجب إبراز أصل وصورة مطابقة من المستندات المطلوبة لتسجيل الطفل في نظام نور.