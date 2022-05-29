عاجل.. الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية. وكانت الإمارات أعلنت قبل أيام تسجيل أول حالة إصابة، لسيدة قادمة من بلد إفريقى.

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