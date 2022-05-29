جدة - نرمين السيد - ويشارك آلاف الإسرائيليين الأحد فى "مسيرة الأعلام" السنوية النى انطلقت فى شوارع القدس فى ذكرى احتلال الشطر الشرقى من المدينة، بعد مرور سنة على حرب فى قطاع غزة تفجّرت بعد مسيرة "يوم القدس" العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 62 فلسطينيا بمواجهات مع قوات الاحتلال فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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