جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة /بلفاست تليجراف/ الأيرلندية -على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد- أنه من المتوقع أن يغادر 50 ألف راكب على مدار اليوم.
كما أوضحت أنه نظرًا لوجود طوابير كبيرة داخل المحطات، فقد تم إبلاغ الركاب المنتظرين خارج المبنى بأنهم قد لا يستطيعون القيام برحلتهم وقد يحتاجون إلى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بهم لإعادة الحجز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة أيرلندية: بعض الركاب قد لا يقومون برحلاتهم بسبب طوابير الانتظار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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