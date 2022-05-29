صحيفة أيرلندية: بعض الركاب قد لا يقومون برحلاتهم بسبب طوابير الانتظار

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة /بلفاست تليجراف/ الأيرلندية -على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد- أنه من المتوقع أن يغادر 50 ألف راكب على مدار اليوم.

كما أوضحت أنه نظرًا لوجود طوابير كبيرة داخل المحطات، فقد تم إبلاغ الركاب المنتظرين خارج المبنى بأنهم قد لا يستطيعون القيام برحلتهم وقد يحتاجون إلى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بهم لإعادة الحجز.