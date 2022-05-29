رئيس الوزراء الأردنى: الشراكة الصناعية نواة تكامل اقتصادى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن والإمارات ومصر قادرة على تحقيق التَّكاملِ الصِّناعيِّ فيما بينها، مستندة فى ذلك إلى إرادة سياسية عُليا دافعة بقوة نحو هذا التكامل، الذى سيعد نواة لتكامل اقتصادى أكثر شمولاً فى المستقبل.





ووصف الخصاونة فى مقابلة مع "اقتصاد سكاى نيوز عربية" فى أبوظبى الأحد، الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث بأنها تعد نواة لتكامل اقتصادى بشكل عام، وستساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية التى فرضتها بعض المعطيات الدولية مثل جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على سلاسل التوريد والتزويد من السلع الأساسية. وأشار إلى أن المبادرة التى طرحتها دولة الإمارات، وأيدتها بشدة كل من الأردن ومصر، مهمة فى تعزيز الأمن الغذائى والدوائى عبر الاعتماد على نقاط القوة لدى الدول الثلاث، وذلك باستخدام الميزة النسبية الصناعية والاقتصادية لدى كل منها. وأفاد بأنه جرى عبر لجان تحديد مجموعة من المحاور لهذه الاستراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية والصناعات التعدينية، والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، والاستخدام الأمثل لموارد متوفرة فى الأردن ومصر مثل الأمونيا والفوسفات وغيرها، بجانب موارد أخرى متوفرة فى الإمارات تتوافق مع خطط تحقيق الأمن الغذائى والطبى وصناعات القيمة المضافة والصناعات المستدامة المستندة إلى البيئة الخضراء، والاقتصاد المستدام.

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