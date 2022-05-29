العالم اليوم - الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القردة

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القردة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 08:21 مساءً - سجلت الإمارات الأحد 3 حالات جديدة بمرض جدري القردة، حسبما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية. وكانت الإمارات أعلنت قبل أيام تسجيل أول حالة إصابة، لسيدة قادمة من بلد إفريقي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القردة .. في رعاية الله وحفظة