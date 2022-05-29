موعد بدء الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث في المملكة الأسبوع الميت

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عمر شويل - جدة موعد بدء الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث بالمملكة والتي اقتربت مع حلول نهاية السنة الدراسية الحالية هذا تساؤل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد الاختبارات النهائية لهذا العام 1443 الترم الثالث حرصا منهم على موعد معرفة موعد هذه الاختبارات حتى يكونوا على معرفة ودراية بالمواعيد المقررة لكافة الاختبارات المقررة لهم نهاية هذا الفصل الدراسي حيث يمكن وصف هذه السنة بالأطول لدى الطلاب وأولياء الأمور حيث تنهج وزارة التعليم في هذه السنه نظاما جديدا يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم وخاصه بعد جائحة فيرس كررونا المستجد وقد سبق وأعلنت وزارة التعليم جدول التعليم الدراسي 1443 والذي من خلاله تم توضيح جميع المواعيد اوقات الاجازات المطولة والاختبارات النهائية لهذا العام 1443 لهذا نتعرف على موعد بدء الاختبارات النهائية للترم الثالث 1443 وكم المتبقي من موقع ثقفني من الإخباري.

متى تبدأ الاختبارات النهائية الترم الثالث في المملكة 2022 – 1443

تبدأ اختبارات الفصل الثالث الدراسي يوم الأحد 20 ذو القعدة 1443 هجرية الموافق 19 يونيو/ حيزران من عام 2022 وحسب الجدول الذي صادر من وزارة التعليم السعودي فان هذه الاختبارات تستمر لمدة 12 يوما لتنتهي يوم الخميس الموافق لتاريخ 1 ذو الحجة 1443 هجريه والذي يوافق 30 من شهر يونيو لعام 2022.

كم المدة الباقية على الاختبارات النهائية

حسب التقويم النهائي الذي اعتمد من وزارة التعليم السعودي أن هذا العام اختبارات الفصل الدراسي الثالث تبدأ يوم الأحد الواقع في 20 ذو القعدة 1443 هجرية الموافق 19 يونيو/ حزيران من 2022 ميلادية وفق الجدول الذي صدر عن وزارة التعليم السعودية فان هذه الاختبارات تستمر لمدة عشرة أيام وسوف يكون يوم 30 ذو القعدة 1443 هو بداية أجازة نهاية العام الدراسي الحالي واليكم العد التنازلي يوضح كم باقي على الاختبارات النهائية 1443.

ما هو الأسبوع الميت

هذا مصطلح من المصطلحات المستخدمة أثناء الدراسة في السعودية والمقصد به الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية سواء كانت امتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول نهاية العام الدراسي في الفصل الثالث مسمى هذا المصطلح يرجع إلى حقيقة انه خلال هذا الوقت لا يذهب الطلاب إلى المدرسة للتحضير للامتحانات النهائية التي تتطلب كل الوقت فقط على مستوى العلمي على الرغم من أن هذا الأسبوع هو احد أسابيع الدراسة العادية على المستوى النظري والتنظيمي.

كما اطلق هذا المصطلح الأسبوع الميت حيث يكون فيه الطلاب خارج المدرسة ويجلسون في المنزل له المواد الدراسية استعدادا لامتحانات النهائية بالنسبة للمدرسه.

كم أسبوع باقي على الترم الثالث 1443

يحتوي هذا الترم على 14 أسبوعا مضى منها ثمانية أسابيع وبقى ستة أسابيع من خلال هذا الجدول التالي نوضح لكم تاريخ بدء ونهاية كل أسبوع من هذه الأسابيع الستة.