100 ألف ريال تمويل شخصي فوري بهامش ربح منافس بدون كفيل وبلا تحويل الراتب

يمكنك في الوقت الحالي الحصول على مبلغ 100 ألف ريال سعودي عند طلب التمويل الإستهلاكي من شركة البيت الأهلي للتمويل التي وفرت التمويل بمزايا عديدة ومتنوعة حيث أمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية حيث حصل شركة البيت الأهلي للتمويل على جائزة اللجنة الشرعية على قرض شركة البيت الأهلي كما كسب ثقة الكثير من العملاء السعوديين وغير السعوديين إيضًا بسبب ما تقدمه الشركة من مزايا تمويلية متعددة حيث يتم الحصول على برنامج التمويل الشخصي الإستهلاكي بدون كفيل سعودي وبلا تحويل الراتب لجميع العملاء بهامش ربح منافس بالتقسيط الميسر لمدة خمس سنوات على الأكثر لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الشروط المعلنة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي

أتاحت الشركة التقديم من خلال الإنترنت على التمويل الإستهلاكي المرابحة الذي يتوافق مع أحكام ومعايير الدين الإسلامي في أراضي المملكة بدون الحاجة إلى كفيل وبدون شرط أساسي لتحويل الراتب الشهري للعميل المتقدم بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية 60 شهر ولكن هناك بعض الشروط الميسرة لابد من توفيرها عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي كما يلي بالتفصيل:

يشترط قرض شركة البيت الأهلي للتمويل أن يكون العميل المتقدم يبلغ من السن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

الدخل المطلوب من العملاء السعوديين أو غير السعوديين يساوي خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

شركة البيت الأهلي للتمويل تطلب فترة عمل في القطاع الخاص ستة أشهر على الأقل.

كذلك توفير مدة خدمة في العمل تساوي ثلاثة أشهر بالقطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي بالمملكة.

ما هي مزايا الحصول على برنامج التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي