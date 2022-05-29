epedu.gov.iq استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

يرغب أولياء الأمور في جميع أنحاء دولة العراق في معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول في العراق، والتي يمكن استخراجها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي علي شبكة الانترنت، ونتيجة إلي عمليات البحث المستمرة عبر محرك البحث جوجل الشهير، نوضح لكم كافه المعلومات التي ترغب في معرفتها للاطلاع علي النتيجة إلكترونياً.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2022

وبخصوص نتائج السادس الابتدائي في العراق، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية فيما سبق أن هناك موقع إلكتروني وهو موقع نتائجنا، متاح إلي جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الطلاب في العراق بشكل مجاني تماماً، وبدون الحاجة إلي الذهاب للمدراس في ظل تصاعد الأوبئة في العالم، حيث يوفر الموقع تحديث فوري لحظة بلحطة عن نتائج السادس الاعدادي ونتائج الثالث المتوسط 2022، وعليه فقد سهلت الوزارة علي الطلاب إجراء عملية الاستعلام من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع الوزارة الرسمي.

الان نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق

وفي نفس السياق قد أقتربت وزارة التربية العراقية من إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي رسمياً وذلك محافظة تلو الأخري، عبر المحافظات ومحافظات صلاح الدين والانبار وبابل والبصرة، نينوى وديالى والكرخ 2 والكرخ3، والرصافة والنجف، محافظة بغداد، محافظة البصرة، محافظة نينوى محافظة أربيل، محافظة حلبجة ومحافظة ذي قار ومحافظة كركوك، والعديد من المحافظات الأخري وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية.